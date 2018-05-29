Hâlâ inanamıyorum
Engin Altan Düzyatan, motosiklet kazasında hayatını kaybeden oyuncu arkadaşı Arda Öziri’nin ölümüne hâlâ inanamadığını söyledi.
Önceki akşam İskele Balık’ta eşi Neslişah Alkoçlar’la iftar yemeği yiyen Engin Altan Düzyatan, mekan çıkışı “Diriliş Ertuğrul”da aynı seti paylaştığı, okul arkadaşı Arda Öziri’yle ilgili sorulara yanıt verdi. Oyuncu, “Kaybımız büyük. Canım arkadaşıma Allah’tan rahmet diliyorum. Oyuncu camiasının ve ailesinin başı sağ olsun. Hâlâ inanamıyorum, çok üzgünüm” dedi.
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