Hakarete para cezası
LERZAN Mutlu’nun Şenol İpek’e açtığı hakaret davası sonuçlandı.
Mutlu, 2 sene önce “Söylemezsem Olmaz” adlı programın sunuculuğunu yaparken eski manken Şenol İpek’in kendisine WhatsApp’tan hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini iddia etti. Şarkıcı, mesajları delil olarak savcılığa sundu.
Savcılık, Şenol İpek hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkeme, İpek’i tehdit ve hakaret suçundan toplam 4 bin 500 lira para cezasına çarptırdı.
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