Hakan Ural'dan, Reynmen'e büyük tepki “Benim olduğum yerde hadi gel de yap bakayım!!!”

Reynmen'in ramazan ayında ezan okuyup, insanların da buna inanmasına karşı kahkaha atıp eğlendiği görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü ve ezanla alay ettiği iddiaları gündeme geldi.

Program sunucularından Hakan Ural da şarkıcı Reynmen'in bu görüntülerine çok sert tepki verdi! İşte o anlar...



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