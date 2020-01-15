Haber Giriş: 15.01.2020 - 14:45,
Hakan Ural'dan, Reynmen'e büyük tepki “Benim olduğum yerde hadi gel de yap bakayım!!!”
Neler Oluyor Hayatta? programında Reynmen'in ramazan ayında ezan okuyup kahkahalar attığı video gündeme bomba gibi düştü.
Reynmen'in ramazan ayında ezan okuyup, insanların da buna inanmasına karşı kahkaha atıp eğlendiği görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü ve ezanla alay ettiği iddiaları gündeme geldi.
Program sunucularından Hakan Ural da şarkıcı Reynmen'in bu görüntülerine çok sert tepki verdi! İşte o anlar...
Neler Oluyor Hayatta? hafta içi her gün canlı yayınla 09.00'da Kanal D'de!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle