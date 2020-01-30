Haber Giriş: 30.01.2020 - 07:27,
Hakan Meriçliler'in Ali Erkazan'a açtığı dava sonuçlandı
HAKAN Meriçliler, Ali Erkazan’a açtığı davayı kazandı.
İki oyuncu dizi setinde tartışmış, Meriçliler daha sonra Erkazan’ın katıldığı TV programında kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikâyetçi olmuştu. Karar duruşması, önceki gün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Erkazan’ın Meriçliler’e 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. m
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