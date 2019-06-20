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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
20.06.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Hakan Kakız kimdir?

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Hakan Kakız kimdir?

Hakan Kakız, Zerrin Özer'in dolandırıcı olduğu iddia edilen eşi Murat Akıncı ile ilgili bulunduğu iddiayla gündeme geldi. Murat Akıncı’nın kendisiyle de bir dönem ilişki içerisine girmeye çalıştığını ifade eden Hakan Kakız, hikayeler bölümünden açıklamada bulundu. Peki, Hakan Kakız kimdir?

Murat Akıncı ve Zerrin Özer'in nikah görüntüleri ardından pek çok kişi 2. Sayfa programına ulaşarak Akıncı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Bir iddiada sosyal medya fenomeni Hakan Kakız’dan geldi.

Kakız, Akıncı için şunları söyledi: "Ayol bu adam servet avcısı bir dolandırıcı! Seneler önce bana yazıp bana aşık olduğunu söyleyip çıplak fotoğraflarını atıyordu bana. Daha sonra ünlü bir kız arkadaşıma da aynı şeyleri yaptığını öğrenince her yerden engellemiştim. Yazık yani üzüldüm Zerrin Hanım için, adam resmen oyunculuğunu konuşturup kendine aşık ediyor insanları, tabi sırf paraları yemek için pes." Açıklama ardından Hakan Kakız’ın da hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu.

HAKAN KAKIZ KİMDİR?

Hakan Kakız, Twitter fenomenleri arasından çıkan Kerimcan Durmaz'ın da yakın arkadaşı. Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünden mezun olan Hakan Kakız, genç yaştan beri çalışıyor, sunuculuk ve oyunculuk yapıyor, bir süredir ise DJ’lik performansıyla gündeme geliyor.

 

 

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