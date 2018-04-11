Hakan Eren kimdir?
Yeşim Salkım’ın ‘25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim’ açıklaması ardından gözler Hakan Eren’e çevrildi. ‘Eğreti Gelinler' romanından sinemaya uyarlanan 'Eğreti Gelin Ladik' filminde Yeşim Salkım’a eşlik eden Hakan Eren’in hayatı merak konusu oldu. Peki Hakan Eren kimdir?
Yapımcı ve yönetmen Hakan Eren, Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara Yükseliş Koleji’nde birincilikle tamamladı. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu ve yüksek lisansını ABD’nin Connecticut eyaletinde, University of Hartford’da, uluslararası finans ve iş idaresi üzerine yaptı.
Türkiye’ye döndükten ve askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Akbank T.A.Ş.’de müfettiş olarak çalışan Hakan Eren, sonrasında Hilton International Co.’da, Finans Müdürü olarak görev yaptı. Hollanda merkezli bir holdingle ortaklaşa Türkiye’de ticarete atıldı. Hollanda/Türkiye bacaklı bir çok ticari projenin hayata geçmesinde etkin rol oynadı. Ayrıca yabancı şirket ve yatırımcılara enerji ve tarım endüstrileri ağırlıklı olmak üzere danışmanlık hizmeti veren bir şirketin yönetici ortağı olarak ticari faaliyet alanını genişletti.
2008 yılında yine Hollanda merkezli dünyanın en büyük bağımsız medya prodüksiyon şirketi olan Endemol Medya Grubu’ndan aldığı teklifle holding firmasının Türkiye’deki şirketlerinin CFO’su ve yetkili müdürü olarak atandı. Halen Endemol Grubu’ndaki görevine Chief Commercial Officer ünvanı ile devam etmekte olup, grubun Türkiye’deki tüm ticari faaliyetlerinden sorumlu şirket müdürü olarak görev yapmaktadır. Dönem dönem çok uluslu strateji ve araştırma firmalarına danışmanlık yapmaktadır. Eş zamanlı olarak İstanbul’da çeşitli üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde finans ve yönetim dersleri vermektedir.
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