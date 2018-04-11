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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
11.04.2018 - 10:03, Son Güncelleme:

Hakan Eren kimdir?

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Hakan Eren kimdir?

Yeşim Salkım’ın ‘25 senelik arkadaşımla seviştim, bu kadar söyleyebilirim’ açıklaması ardından gözler Hakan Eren’e çevrildi. ‘Eğreti Gelinler' romanından sinemaya uyarlanan 'Eğreti Gelin Ladik' filminde Yeşim Salkım’a eşlik eden Hakan Eren’in hayatı merak konusu oldu. Peki Hakan Eren kimdir?

Yapımcı ve yönetmen Hakan Eren, Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara Yükseliş Koleji’nde birincilikle tamamladı. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu ve yüksek lisansını ABD’nin Connecticut eyaletinde, University of Hartford’da, uluslararası finans ve iş idaresi üzerine yaptı.

Türkiye’ye döndükten ve askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Akbank T.A.Ş.’de müfettiş olarak çalışan Hakan Eren, sonrasında Hilton International Co.’da, Finans Müdürü olarak görev yaptı. Hollanda merkezli bir holdingle ortaklaşa Türkiye’de ticarete atıldı. Hollanda/Türkiye bacaklı bir çok ticari projenin hayata geçmesinde etkin rol oynadı. Ayrıca yabancı şirket ve yatırımcılara enerji ve tarım endüstrileri ağırlıklı olmak üzere danışmanlık hizmeti veren bir şirketin yönetici ortağı olarak ticari faaliyet alanını genişletti.

2008 yılında yine Hollanda merkezli dünyanın en büyük bağımsız medya prodüksiyon şirketi olan Endemol Medya Grubu’ndan aldığı teklifle holding firmasının Türkiye’deki şirketlerinin CFO’su ve yetkili müdürü olarak atandı. Halen Endemol Grubu’ndaki görevine Chief Commercial Officer ünvanı ile devam etmekte olup, grubun Türkiye’deki tüm ticari faaliyetlerinden sorumlu şirket müdürü olarak görev yapmaktadır. Dönem dönem çok uluslu strateji ve araştırma firmalarına danışmanlık yapmaktadır. Eş zamanlı olarak İstanbul’da çeşitli üniversitelerde lisans ve lisansüstü düzeyde finans ve yönetim dersleri vermektedir.

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