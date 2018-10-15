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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.10.2018 - 16:33, Son Güncelleme:

Hakan Aysev kimdir?

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Hakan Aysev kimdir?

Gerçekleştirdiği evliliklerle sık sık magazin sayfalarına konu olan opera sanatçısı Hakan Aysev, bir kez daha nikah masasına oturdu. Altıncı evliliğini Evren Aysev ile gerçekleştiren Hakan Aysev’in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Hakan Aysev kimdir?

Türk Pavarotti olarak anılan Hakan Aysev, 10 Ocak 1968 tarihinde Ankara‘da dünyaya geldi. 13 yaşındayken anne ve babası boşandı. Annesinin ısrarı ile konservatuvar sınavlarına girdi ve kazandı. 1981 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı’nda müzik eğitimine başladı, 1988 yılında mezun oldu. 1987 yılında 6. Belvedere Şan Yarışması’nda En İyi Genç Şarkıcı ödülünü alarak final konserine katıldı.

1988 yılında Konservatuvardan mezun olduktan sonra Viyana‘ya gitti ve Wolfgang Amadeus Mozart‘ın “Cosi fan tutte” operasındaki Ferrando rolü ile Avusturya, Hollanda ve Almanya‘da turneye çıktı.

1989 yılının temmuz ayında Salzburg Festivaline katılarak, Joseph Haydn‘ın Acis ve Galatea eserini, operet bestecisi Jacques Offenbach‘ın Les Bavardes operalarında başrolü seslendirdi.

1989 yılının Eylül ayında Viyana Devlet Operası’na girdi. 1990 yılında Viyana Devlet Operasının kadrolu sanatçısı oldu. Aynı zamanda Luciano Pavarotti‘nin öğrencisi oldu. 1991 yılında Almanya‘da Koblenz Devlet Operasına katıldı ve birçok eserde rol aldı.

1995-1997 yılları arasında Darmstadt Devlet Operasında majör rolleri üstlendi. 1997‘nin mart ayında Norveç‘te Rigoletto, ağustosta Fransa‘da Carmen operalarında sahneye çıktı. Hakan Aysev, bugüne kadar Düsseldorf, Texas, Basel, Bern, Heilderberg operalarında da misafir sanatçı olarak yer aldı. Ayrıca 1997 yılında Verdi/Requiem’in CD kaydını yaptı.

1998 yılında Bulutsuzluk Özlemi ile rock-opera konserini gerçekleştirdi. 1999’da Nilüfer ile sahneye çıkan Aysev, ayrıca Tiflis Senfoni Orkestrası eşliğinde Ağrı Dağı Efsanesi‘nde rol aldı. 2000-2002 yıllarında İzmir Devlet Opera ve Balesi’nde Müdür ve Genel Sanat Yönetmenliği yaptı.

2005 yılında Buenos Aires Teatro Colon’da König Kandaules operasında başrol oynadı. Barcelona Senfoni Orkestrası eşliğinde Ludwig van Beethoven‘ın 9. Senfoni’sini seslendirdi.Hakan Aysev, İstanbul Opera ve Balesi sanatçısı olarak görev yaptı.

2007 yılında Show TV‘de yayınlanan Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada Serap Ezgü‘nün koçluğunu üstlendi. Nebil Özgentürk‘ün yaptığı Türkiye’ye damgasını vurmuş sanatçıların yer aldığı belgeselde Pavarotti’yi canlandırdı.

2008 yılından sonra Haliç Üniversitesi‘nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2013 yılında istanbul’dan İzmir Urla’ya taşındı. 2015 yılında İzmir‘de mide küçültme ameliyatı olan tenor Hakan Aysev, verdiği kilolarla adından söz ettirdi.

HAKAN AYSEV EVLİLİKLERİ

1.eşi: ilk eşi ile 1988 yılında evlendi. Boşandı.
2.eşi: 2000 yılında evlendi. Boşandı.
3.eşi: 9 Mart 2008 tarihinde Pelin Doğan ile evlendi. 6 Haziran 2008 tarihinde boşandı.
4.eşi: 2009 yılında mimar Esen Öncan ile evlendi. Dört sene evli kaldıktan sonra 23 Ocak 2013 tarihinde boşandı. 2012 doğumlu Esen Can adında bir kızı vardır.
5.eşi: 11 Ağustos 2016 tarihinde vokalist Banu Karaca ile evlendi.

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