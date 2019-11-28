Hakan Altun, Seray Sever'in göz hapsinde!
MOOD Ödülleri, Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı.
Mood dergisi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen MOOD Ödülleri Töreni önceki akşam yapıldı. Didem Taslan ve Uğur Aslan’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede www.moodawards.com üzerinden yapılan halk oylaması ve jüri oyları ile belirlenen müzik, televizyon ve medya dünyasının başarılı isimlerine ödülleri verildi. Ödül gecesine Hakan Altun, Simge Sağın, Derya Uluğ, Çağla Şıkel, Cem Belevi, Mustafa Keser, Seray Sever, Ferman Toprak, İlyas Yalçıntaş, Tuğba Özerk, İlker Ayrık gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.
Sever'in göz hapsinde!
Hakan Altun, “en iyi fantezi erkek sanatçısı” ödülünün sahibi oldu. Şarkıcı muhabirlere röportaj verirken bir dönem büyük aşk yaşadığı Seray Sever’in onu uzaktan izlemesi dikkatten kaçmadı.
Acıyın bana
Simge Sağın, “en iyi kadın pop sanatçısı” ödülüne layık görüldü. Sağın ödülünü alırken jüride bulunan İstanbul Teknik Üniversite Konservatuvar Bölümü öğretim görevlilerine seslendi: “Bu sene okula döneceğim. Belki sınıfı geçerim. 4. Sınıf öğrencisiyim. Acıyın bana.”
Çağla Şıkel, “Çağla ile Yeni Bir Gün”le “En iyi gündüz kuşağı programı” ödülünü kazandı.
4 ödül birden
Törende, Demirören Medya Grubu 4 ödülün sahibi oldu. “En iyi gazete eki” ödülü Hürriyet Kelebek’in oldu. Demirören Haber Ajansı, “Yılın en iyi haber ajansı” ödülüne layık görülürken, ödül DHA adına Demirören Haber Ajansı Haber Müdürü Sibel Bitecik’e verildi. CNN Türk’ten Fulya Öztürk “en iyi muhabir ödülü”nü alırken, Kanal D Magazin’in sunucusu Dilay Korkmaz, “en iyi magazin programı sunucusu” seçildi.
En iyi ek Kelebek
Gecede Hürriyet Kelebek “Yılın en iyi gazete eki”, Demirören Haber Ajansı ise “Yılın en iyi haber ajansı” seçildi. Kelebek’in ödülünü muhabir Behlül Aydın aldı.
Dilay Korkmaz, “En iyi magazin programı sunucusu” seçildi.
Cem Belevi, “Bundan Sonra” adlı şarkısıyla “En iyi slow müzik” dalında ödül kazandı.
Derya Uluğ “En iyi single” ödülünü Bahar Öztan’ın elinden aldı.
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