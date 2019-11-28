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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Hakan Altun, Seray Sever'in göz hapsinde!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Hakan Altun, Seray Sever'in göz hapsinde!

MOOD Ödülleri, Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene sanat dünyasının ünlü isimleri katıldı.

Mood dergisi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen MOOD Ödülleri Töreni önceki akşam yapıldı. Didem Taslan ve Uğur Aslan’ın sunuculuğunu üstlendiği gecede www.moodawards.com üzerinden yapılan halk oylaması ve jüri oyları ile belirlenen müzik, televizyon ve medya dünyasının başarılı isimlerine ödülleri verildi. Ödül gecesine Hakan Altun, Simge Sağın, Derya Uluğ, Çağla Şıkel, Cem Belevi, Mustafa Keser, Seray Sever, Ferman Toprak, İlyas Yalçıntaş, Tuğba Özerk, İlker Ayrık gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. 

Sever'in göz hapsinde!

Hakan Altun, “en iyi fantezi erkek sanatçısı” ödülünün sahibi oldu. Şarkıcı muhabirlere röportaj verirken bir dönem büyük aşk yaşadığı Seray Sever’in onu uzaktan izlemesi dikkatten kaçmadı.

Hakan Altun, Seray Severin göz hapsinde

Acıyın bana

Simge Sağın, “en iyi kadın pop sanatçısı” ödülüne layık görüldü. Sağın ödülünü alırken jüride bulunan İstanbul Teknik Üniversite Konservatuvar Bölümü öğretim görevlilerine seslendi: “Bu sene okula döneceğim. Belki sınıfı geçerim. 4. Sınıf öğrencisiyim. Acıyın bana.”

Hakan Altun, Seray Severin göz hapsinde

Çağla Şıkel, “Çağla ile Yeni Bir Gün”le “En iyi gündüz kuşağı programı” ödülünü kazandı.
Hakan Altun, Seray Severin göz hapsinde

4 ödül birden

Törende, Demirören Medya Grubu 4 ödülün sahibi oldu. “En iyi gazete eki” ödülü Hürriyet Kelebek’in oldu. Demirören Haber Ajansı, “Yılın en iyi haber ajansı” ödülüne layık görülürken, ödül DHA adına Demirören Haber Ajansı Haber Müdürü Sibel Bitecik’e verildi. CNN Türk’ten Fulya Öztürk “en iyi muhabir ödülü”nü alırken, Kanal D Magazin’in sunucusu Dilay Korkmaz, “en iyi magazin programı sunucusu” seçildi.

Hakan Altun, Seray Severin göz hapsinde

En iyi ek Kelebek

Gecede Hürriyet Kelebek “Yılın en iyi gazete eki”, Demirören Haber Ajansı ise “Yılın en iyi haber ajansı” seçildi. Kelebek’in ödülünü muhabir Behlül Aydın aldı.

Hakan Altun, Seray Severin göz hapsinde

Dilay Korkmaz, “En iyi magazin programı sunucusu” seçildi.
Hakan Altun, Seray Severin göz hapsinde

Cem Belevi, “Bundan Sonra” adlı şarkısıyla “En iyi slow müzik” dalında ödül kazandı.
Hakan Altun, Seray Severin göz hapsinde

Derya Uluğ “En iyi single” ödülünü Bahar Öztan’ın elinden aldı.

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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