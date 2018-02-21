Hakan Altun kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Pek çok önemli müzikal çalışmaya imza atan Hakan Altun, özellikle seslendirdiği aşk şarkıları ile tanınıyor. Hakan Altun hakkında araştırma yapan sevenleri, sanatçının özel yaşamına dair detaylara ulaşma çalışıyor. Peki Hakan Altun kimdir ve kaç yaşında? Aslen nereli? İşte detaylar...
HAKAN ALTUN KİMDİR?
1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Altun aslen Siirtlidir. "Arap Hasan" lakaplı futbolcu Hasan Altun'un oğlu olan Hakan Altun'un bir de kız kardeşi vardır. lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda yapan Hakan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.
1994 yılında, Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda çalışan Hakan Altun 1997'de görevini bırakarak vatani görevini yapmak için askere gitti. Askerliğini yaptığı Ankara'da besteci yönünü keşfeden Hakan Altun, 1998 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Sevilen sanatçı ilk albümündeki "Hani Bekleyecektin" adlı şarkısı ile o dönem büyük bir çıkış yakalamıştır.
2000 yılında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir.
Birçok usta sanatçı ile birlikte çalışan ve bestelere imza atan Hakan Altun ud, cümbüş, gitar ve klavye çalmaktadır. Çok iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Hakan Altun müzikal çalışmalarına devam etmektedir.
ALBÜMLERİ
Hakan (1999)
Ağlamak Yok Yüreğim (2000)
Nefesimsin (2002)
Yaralı Bir Aşkın Öyküsü (2003)
Hediye (2005)
Küstüm Aşklara (2006)
Aşk, Ayrılık ve Adam (2007)
Aklın Bende Kalmasın (2008)
Tercihimdir (2010)
Senden Sonrası (2012)
Dedemin İlahileri (2014)
Aşk Lütfen Gel (2015)
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