Hafta sonu keyfi
Kemer Country Club’ın gelenekselleşen “Bol Pazar” etkinliği bu hafta sonu da renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, İstanbul’un seçkin simalarını bir araya getirdi.
Kemer Country Club, geçtiğimiz hafta sonu sporseverlerle doğa âşığı konukları buluşturdu. Pek çok etkinliğin yer aldığı alanda önceki gün “Bol Pazar” alışveriş şenliğinin üçüncüsü gerçekleşti.
Sinan Oktay, İzer Meşulam ve Mehmet Uğurluoğlu’nun titizlikle hazırladığı, her geçen gün daha da büyüyüp gelişen organizasyona bu hafta yenilikler de eklendi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen taze meyve ve sebzelerin yanı sıra Taco Department, Carnaval Hotdog ve Ozzies Kokoreç gibi tatlar, etkinliğin favori lezzetleri oldu.
“Bol Pazar”a katılan Revna Demirören, Yelda Demirören, Zeynep Yılmaz ve Serra Tokar’ın da aralarında bulunduğu misafirler, güneşli havada alışveriş yapıp değişik lezzetler tadarken keyifli anlar yaşadı.Revna Demirören - Yasemin IlıcalıZeynep YılmazMoris Kohen - Cem - Merve KohenBurak DurumanSerra Tokar
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