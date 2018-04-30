Hafta sonu keyfi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Magazin
30.04.2018 - 16:08, Son Güncelleme:

Hafta sonu keyfi

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Hafta sonu keyfi

Kemer Country Club’ın gelenekselleşen “Bol Pazar” etkinliği bu hafta sonu da renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, İstanbul’un seçkin simalarını bir araya getirdi.

Kemer Country Club, geçtiğimiz hafta sonu sporseverlerle doğa âşığı konukları buluşturdu. Pek çok etkinliğin yer aldığı alanda önceki gün “Bol Pazar” alışveriş şenliğinin üçüncüsü gerçekleşti.
Sinan Oktay, İzer Meşulam ve Mehmet Uğurluoğlu’nun titizlikle hazırladığı, her geçen gün daha da büyüyüp gelişen organizasyona bu hafta yenilikler de eklendi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen taze meyve ve sebzelerin yanı sıra Taco Department, Carnaval Hotdog ve Ozzies Kokoreç gibi tatlar, etkinliğin favori lezzetleri oldu.
“Bol Pazar”a katılan Revna Demirören, Yelda Demirören, Zeynep Yılmaz ve Serra Tokar’ın da aralarında bulunduğu misafirler, güneşli havada alışveriş yapıp değişik lezzetler tadarken keyifli anlar yaşadı.

Hafta sonu keyfi
Revna Demirören - Yasemin Ilıcalı
Hafta sonu keyfi
Zeynep Yılmaz
Hafta sonu keyfi
Moris Kohen - Cem - Merve Kohen
Hafta sonu keyfi
Burak Duruman
Hafta sonu keyfi
Serra Tokar

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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