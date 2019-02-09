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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
09.02.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Hadise'yi isyan ettiren mesaj! 'Ailen görse utanır...'

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Hadise'yi isyan ettiren mesaj! 'Ailen görse utanır...'

Sosyal medyada yaşı küçük bir kullanıcı Hadise'ye "Senden nefret ediyorum, yeter ya artık Murat ve Aslı'nın arasına girme" şeklinde mesaj attı.

 Kendisine gelen mesajla şoke olan Hadise, hakaret dolu mesaja Instagram sayfasından yanıt verdi

 "İsmini sakladım küçük kız. Eminim annen, baban, ailen görseler şu mesajını üzülürler, utanırlar hatta...

Sosyal medyada küçücük çocukların neden hesapları var? Biraz daha dikkatli olmamız gerekmiyor mu sizce?

Konu uzun konu... Son kez yazıyorum! Murat benim canım arkadaşım. Aslım'ı da çok seviyorum. Kendi kendinize hayaller kurup gruplar oluşturmayın çocuklar. Yeter! Saygı ve edep! Lütfen rica ediyoruz! Kimseye kendimizi anlatmak zorunda değiliz ayrıca... Ama bu tarz mesajlar gördüğümde artık gerçekten ağzım açık mesajlarınızı okuyor, şaşkınlıkla sizin yerinize utanıyorum!"

Hadiseyi isyan ettiren mesaj Ailen görse utanır...

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