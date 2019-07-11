Hadise'nin esas sorunu
Hadise, JLO ve Beyonce’ye özendi, bodysuit giydi. Ancak moda sahasında neden ofsayta düştü, inceleyelim...
“Kendi tasarımım” dediği ve sonrasında Victoria’s Secret çakması olduğu ortaya çıkan bu giysinin benzerlerini Jennifer Lopez ve Beyonce yaklaşık dört senedir tepe tepe giyiyor.
Ancak fark var...
O kostümlerin işçiliği çok daha iyi olduğu için ucuz durmuyor.
Diğer sorun ise saç ve makyaj.
Hadise yaşını büyüten arabesk makyajı ve demode fönünden vazgeçsin.
Ne giyerse giysin elinde böreğiyle eltisinin altın gününe gider gibi görünmesinin nedeni bu saç ve makyaj.
Daha sade ve modern bir tarz belirlemeli. Bu kadar güzelliğe yazık oluyor.
HADİSE
Beyonce
Jennifer Lopez
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