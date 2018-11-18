Hadise'den olay paylaşım
Ünlü popçu Hadise, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla şaşırttı.
Şarkıcı Hadise, Instagram hesabından yeni bir fotoğraf paylaştı.
Bir yatağın üzerinde selfie'sini paylaşan ünlü şarkıcı, derin göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.
Instagram hikayesinden paylaşım yapan Hadise 'Ciao Bella' (Selam güzelim) etiketini kullandı.
Yaptığı paylaşımla yine çekiciliğini ön plana çıkaran Hadise, bu paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı.
İşte Milano'da bulunan Hadise'nin o paylaşımı:
Yorumları Göster
Yorumları Gizle