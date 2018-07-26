Hadise'den Nur Yerlitaş'a tepki: Benim özelimi tüm Türkiye ile paylaştın
Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti. Hadise, basın danışmanı aracılığıyla "İntihar yok, gıda zehirlenmesi" diyerek bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak bugün acı gerçek ortaya çıktı. Hadise, annesinin intihara teşebbüs ettiği gece doktor tavsiyesi için aranılan modacı Nur Yerlitaş’ı yerden yere vurdu.
teve2'deki '2. Sayfa' programı, Hadise'nin annesinin veda mektubunu ortaya çıkardı. Gülnihal Açıkgöz, mektubunda kızlarına sitem ederek "Ne kötüdür ki, ne kardeşlerden ne de evlatlardan yüzüm gülmedi. Allah sizleri güldürsün" diyor.
HADİSE'DEN NUR YERLİTAŞ'A TEPKİ
Hadise, annesinin intihara teşebbüs ettiği gece doktor tavsiyesi için aranılan modacı Nur Yerlitaş’ı yerden yere vurdu.
Instagram’dan açıklama yapan Hadise kendisine “Bana teşekkür edebilirdiniz sizi ayıplıyorum” mesajı atan Yerlitaş için sert ifadeler kullandı:
“Ben bu kişinin doktor konusunda yardımcı olduğunu sonra öğrendim ve aradım, teşekkür ettim... O mesajı attığınız için, üstüne benim özelimi tüm Türkiye ile paylaştığınız için; özür dilemesi gereken sizsiniz. Benim ve ailemin özel durumunu bir programa bağlanıp anlatmak sizin haddinize mi? Size özel hayatımı konuşma hakkını kim veriyor!”
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