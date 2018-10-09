Hadise’den çıplak ses performansı
Şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ile takipçilerine mini bir konser verdi.
"KALBİMİN EN DERİNE DOKUNUYOR"
Ailesiyle zor günler yaşayan ünlü şarkıcı Hadise, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşım ile takipçilerini duygulandırdı. Hadise paylaşımına, "Bazen zihninizi, iç dünyanızı, hislerinizi yansıtan şarkılar duyarsınız... Bu şarkı her seferinde bana kendimi hatırlatıyor... Kalbimin en derinine dokunuyor.. Umarım sizde de aynı etkiyi yaratır." yorumunu yaptı.
KARDEŞLERİN ARASI BOZULMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunmuştu. İntihar teşebbüs sebebinin ise Hadise ve kardeşleri arasındaki anlaşmazlıklar olduğu ifade edilmişti. Bu olayların ardında Hadise kardeşleriyle birlikte yürüttükleri ticari faaliyetlerin durdurmuştu.
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