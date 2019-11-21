Hadise: Sevgilimle dertleşirken ben!
Hadise, geçtiğimiz gün aşk sorularına "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz. Özel hayatımda biri olsa da söylemem." diyerek tepki göstermişti. Hadise, bu sözlerinin ardından ilginç bir paylaşım yaptı.
Jürisi olduğu O Ses Türkiye yarışmasının setinden bir fotoğraf paylaşan Hadise, bu paylaşımın altına "Hayal mahsulü sevgilimle dertleşirken ben!" notunu düştü. Hadise'nin yoruma kapalı olarak paylaştığı bu pozuna 100 bini aşkın beğeni geldi.
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