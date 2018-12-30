Hadise servet kazanacak
Şarkıcı Hadise, 2019'un ilk imzasını 2018'in son günlerinde attı.
Hadise bir içecek firması ile reklam sözleşmesi yaptı. Bir yıllık anlaşma karşılığında 3.5 milyon lirayı peşin aldı.
Ayrıca Türkiye genelinde turneye çıkıp toplam 20 konser verecek ve ekstra para kazanacak.
Tarkan da geçen hafta yine bir içecek reklamında oynamak için 5 milyon lira almıştı.
Bu arada Hadise yılbaşı gecesinde ise Türkmenistan'da konser verecek ve 460 bin lira kazanacak. (Posta)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle