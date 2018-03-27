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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
27.03.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Hadise paralarını nerede değerlendiriyor?

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Hadise paralarını nerede değerlendiriyor?

Üzerine hiç mal varlığı bulunmayan ünlü şarkıcı Hadise'nin yatırımını nereye yaptığı merak konusu oldu. Hadise'nin servetini Belçika ve ABD’de değerlendirdiği tahmin ediliyor.

Üstüne hiç mal varlığı olmadığı ortaya çıkan Hadise’nin konser, TV ve reklam anlaşmalarından elde ettiği serveti Belçika ve ABD’de değerlendirdiği tahmin ediliyor.

 REKLAM KAZANCI 11 MİLYON TL

Bodrum'da işlettiği mekanın, mülk sahipleriyle davası sürecinde üzerine mal varlığı olmadığı ortaya çıkan Hadise’nin yatırımını nereye yaptığı merak konusu oldu.

HT Magazin'in haberine göre, Türkiye’nin Eurovision temsilcisi olduğunun açıklandığı 2008’den beri popülerliğin zirvesindeki popçunun tahmini kazancı dudak uçuklatıyor.

10 yıllık zaman diliminde 8 ayrı markayla reklam anlaşması yapan Hadise, basında çıkan haberlere göre en az 11 milyon lira kazandı.

Hadise paralarını nerede değerlendiriyor

KONSER GELİRİ 4 MİLYON LİRA

‘O Ses Türkiye’ yarışmasında 8 sezon jüri üyeliği yapan popçunun haftalık 85 bin TL aldığı ve bir sezonda yaklaşık 1.7 milyon lira kazandığı öğrenildi.

Hadise asıl işi şarkıcılıkta da en çok kazanan isimlerden. Ayda ortalama 4 konser veren sanatçının ekstra fiyatı 100 bin lira.

AVM etkinliklerine 50 bin lira, Kıbrıs’taki konserlere 150 bin TL’ye katılan şarkıcının yıllık konser kazancı 4 milyon lirayı aşıyor. Ünlü popçunun yıllık ortalama geliri 8 milyon TL’yi buluyor.

PARA BASIYOR!

Bir konserden istediği ortalama ücret: 100 bin TL Jüri üyesi olduğu programdan haftalık kazancı: 85 bin TL Marka yüzü anlaşmalarından yıllık geliri: 1.1 milyon TL
Hadise’nin son iki yılda toplam 118 bin TL vergi ödemişti.

 

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