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Haber Giriş: 01.02.2020 - 09:30,Son Güncelleme:/

Hadise: Kendimi takdir ediyorum

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Hadise: Kendimi takdir ediyorum

Hadise, Cosmopolitan dergisinin şubat sayısına kapak oldu.

Dergiye röportaj da veren ünlü şarkıcı, en güçlü yanını anlatırken şöyle dedi: “Hakkımda o kadar çok yalan yanlış şeyler karalıyorlar ki. Bu haksızlık karşısında patlamaz mı insan? Ama ben patlamıyorum. Bu yüzden kendimi takdir ediyorum. Patlamasam da içimde hüzünlü, keyifsiz bir tortu kalıyor tabii. Bu tortuyu da sevdiğim insanlarla dertleşerek, gerekirse bir gözyaşı damlası akıtarak arıtıyorum.”

Hadise: Kendimi takdir ediyorum

TEK BAŞIMA DA MUTLUYUM
Hadise aşk hakkında da konuştu: “Aşkta kendimden pek ödün vermem. Yalnız kalmam gerekiyorsa yalnız kalırım, iki gün provam varsa sevgilimle görüşmem. Kendime göre kurallarım var ve bunu hiçbir erkek değiştiremez. Ben tek başına da mutlu olabilen bir kadınım. Beni zorlayacaksa hiç meşgul etmesin daha iyi.”

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