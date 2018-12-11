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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.12.2018 - 19:35, Son Güncelleme:

Hadise: Kadınların, kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden?

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Hadise: Kadınların, kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden?

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin en çok konuşulan isimlerden biri de şarkıcı Hadise'ydi.

Özellikle kadın takipçilerinin kıyafetine yaptığı ağır yorumlara isyan eden Hadise "Kadın olarak birbirimizi aşağılamayı bırakıp desteklemeye başladığımızda daha güçlü olacağız" dedi.
İşte Hadise'nin sözleri:
Dikkatimi çeken bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Kadınların, kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden? Bir ödül töreni yaşadık, herkes içinde mutlu olduğu ve güçlü hissettiği kıyafetleri giydi. Beğenmemek ve eleştirmek ayrı, kimse beğenmek zorunda değil ama neden hep kadın sanatçıları, oyuncuları konuşuyoruz? Kilo almış, göğsü fırlamış, frikik vermiş gibi onlarca iğrenç yorum! Bu törene katılan erkekler neden hiç konuşulmuyor? Göbekleri, dökülen saçları, giydiği kıyafetler? Erkek yorumcular törene katılan erkekler hakkında rencide edici yorumlarda bulunmuyor. Hiç okumadım! Kadın olarak birbirimizi aşağılamayı bırakıp desteklemeye başladığımızda daha güçlü olacağız. Özgür bir ülkeyiz herkes yorum yapsın ama alay etmesin, rencide etmesin! Kadına şiddete hayır dediğimiz en yoğun dönemde kadınlar bu şiddeti başka kadınlara uygulamasın! Artık buna dur deme zamanı gelsin! Ben bu durumların kadının özündeki zarafet olgusuyla bağdaşmadığını düşünüyorum.

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