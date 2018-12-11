Hadise: Kadınların, kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden?
45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin en çok konuşulan isimlerden biri de şarkıcı Hadise'ydi.
Özellikle kadın takipçilerinin kıyafetine yaptığı ağır yorumlara isyan eden Hadise "Kadın olarak birbirimizi aşağılamayı bırakıp desteklemeye başladığımızda daha güçlü olacağız" dedi.
İşte Hadise'nin sözleri:
Dikkatimi çeken bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Kadınların, kadınlara yaptığı bu iğrenç yorumlar neden? Bir ödül töreni yaşadık, herkes içinde mutlu olduğu ve güçlü hissettiği kıyafetleri giydi. Beğenmemek ve eleştirmek ayrı, kimse beğenmek zorunda değil ama neden hep kadın sanatçıları, oyuncuları konuşuyoruz? Kilo almış, göğsü fırlamış, frikik vermiş gibi onlarca iğrenç yorum! Bu törene katılan erkekler neden hiç konuşulmuyor? Göbekleri, dökülen saçları, giydiği kıyafetler? Erkek yorumcular törene katılan erkekler hakkında rencide edici yorumlarda bulunmuyor. Hiç okumadım! Kadın olarak birbirimizi aşağılamayı bırakıp desteklemeye başladığımızda daha güçlü olacağız. Özgür bir ülkeyiz herkes yorum yapsın ama alay etmesin, rencide etmesin! Kadına şiddete hayır dediğimiz en yoğun dönemde kadınlar bu şiddeti başka kadınlara uygulamasın! Artık buna dur deme zamanı gelsin! Ben bu durumların kadının özündeki zarafet olgusuyla bağdaşmadığını düşünüyorum.
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