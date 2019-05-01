Hadise isyan etti!
Şarkıcı Hadise sosyal medya hesabından aşk iddialarını sert bir dille yalanladı. Hadise, "Haberler, bana ve tüm sevdiklerime yapılmış bir hakarettir" açıklamasını yaptı
Son günlerde adı iki ünlü isimle anılan Hadise sosyal medya hesabından iddiaları sert bir dille yalanladı.
Hadise, "Son iki gündür hakkımda çıkan haberlerle ilgili olarak belirtmek isterim ki; her iki haber de sadece kamuoyunu lüzumsuz yere meşgul etmeyi amaçlayan gerçek dışı iddialardır.
Arka arkaya çıkan bu haberlerin öznesi haline getirilmiş olmam bana ve tüm sevenlerime yapılmış bir saygısızlık ve hakarettir.
Bir kadın olarak yaşadığım her ilişkinin arkasında durma gücüne sahibim ve bu bana her zaman gurur verdi
Şunu bilmenizi samimiyetle isterim ki; hayatıma girecek kişi tüm sevenlerimin de karşısına gururla çıkaracağım kişi olacaktır" diyerek iddialara son noktayı koydu.
İŞTE HADİSE'NİN AÇIKLAMASI:
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