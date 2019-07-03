Hadise ile aramızda sorun yok
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu, önceki gün Armutlu’da görüntülendi.
Ozan Çolakoğlu’nun ilk evliliğinden olan oğlu Kaan’ın doğum gününü kutlayan çift, muhabirlerle sohbet etti. “Hadise’den çok kazanıyorum” sözü üzerine Hadise’nin kendisini sosyal medya takibinden çıkardığı söylenen Gülşen, “Alakası yok. Arkadaşlığımıza bir şey olmaz” dedi. “Sosyal medyada birbirinizi takipten neden çıktınız” sorusuna ise şarkıcı, “Öyle bir şey olmadı. Aramızda sorun yok” yanıtını verdi.
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