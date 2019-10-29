Hadise, Belçika'da yaşadığı zorlukları anlattı: Bana 'pis Türk' diyenler oldu!
Şarkıcı Hadise önceki akşam jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye yarışmasında çocukken yurt dışında çektiği zorlukları anlattı.
Hadise, şu sözlerle içini döktü: "Ben Belçika’da doğdum. Okulda ırkçılık da yaşadım. Bana ‘pis Türk’ diyenler de oldu. Okulda flamanca konuşuyorum eve geliyorum Türkçe konuşuyorum. İki dil arasında farklar büyük. Konuşurken benimle alay edenler de oldu. "
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