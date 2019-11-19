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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İSTANBUL (İHA)
19.11.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Hadise: “Başka birine ait kostümü ‘ben tasarladım’ diyecek kadar salak değilim”

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Hadise: “Başka birine ait kostümü ‘ben tasarladım’ diyecek kadar salak değilim”

Ünlü popçu Hadise, dün akşamki sahnesinden önce açıklamalar yaptı. Güzel şarkıcı çok konuşulan mayo elbisesi için “Başka birine ait kostümü ‘ben tasarladım’ diyecek kadar salak değilim” dedi.

Sevilen popçu Hadise, Sheraton Otel Beyoğlu’nun açılış partisinde sahneye çıktı. Sevilen parçalarını davetliler için seslendiren ünlü şarkıcı, kıyafeti, saçı ve makyajıyla beğeni topladı. Hadise, sahne öncesi yaptığı açıklamalarla da dikkat çekti. Muhabirlerin sorularını samimi bir şekilde yanıtlayan Hadise, ‘Balmumu heykelinizin yapılması için teklif aldınız mı?’ sorusuna esprili bir yanıt verdi. Hadise, “Bana öyle bir teklif gelmedi. Ancak olursa gurur duyarım ki bence Hadise’nin heykeli olmalı” dedi.

Hadise: “Başka birine ait kostümü ‘ben tasarladım’ diyecek kadar salak değilim”


“Salak değilim”
Güzel popçu çok tartışılan mayo elbisesiyle ilgili ise “O dönem başka bir ünlü giymişti. Ben de zaten ‘benim tasarımım’ demedim. Başka bir kişinin tasarladığı elbiseye ‘ben tasarladım’ diyecek kadar salak değilim” ifadesini kullandı.

Sevilen popçu, 2021 yılının sonuna kadar bayram, yılbaşı gibi organizasyonlarının şimdiden planlandığını ve boş zamanı olmadığını dile getirerek, “Allaha şükür çalışıyoruz. Hiç boş vaktimiz yok. Bu yüzden sahne için sürekli kendimizi yenilemeye çalışıyoruz” dedi.

Güzel popçu, kendisine ait bir marka kurma hayali bulunduğunu ancak şuan hazır hissetmediğini de sözlerine ekledi. Hadise, röportajın ardından sahneye çıkarak hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı.

Hadise: “Başka birine ait kostümü ‘ben tasarladım’ diyecek kadar salak değilim”

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