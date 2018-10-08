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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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(İHA)
08.10.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Hababam'ın efsaneleri bir arada! Tatlı bir çekişme var aramızda...

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Hababam'ın efsaneleri bir arada! Tatlı bir çekişme var aramızda...

Unutulmaz Hababam Sınıfı filmlerinde yer alan Teoman Ayık, Tuncay Akça ve Ahmet Arıman 'Kral Midas'ın Hazinesi' filminde birlikte sahne alıyorlar.

Hababam Sınıfı'nın karizmatik öğrencilerinden Teoman Ayık, Hayta İsmail'i Ahmet Arıman ve Bacaksız rolünde yer alan Tuncay Akça, çekimleri devam eden Kral Midas'ın Hazinesi filminde birlikte rol alıyorlar. Hababam'ın efsane kadrosunda yer alan üçlü, Eskişehir'de çekimi devam eden film ile ilgili değerlendirmelerde bulundular. İlk olarak filmin konusunu anlatan Teoman Ayık, "Oynadığımız filmin adı ‘Kral Midasın Hazinesi’ diye bir komedi filmi. Filmin konusu hazineyle alakalı, bir kayıp defineyle alakalı onu bulmaya çalışıyorlar. Burada birçok oyuncu, tiyatrocu arkadaşlarımız mevcut. İyi geçiyor" dedi.

"Tatlı bir çekişme var aramızda"
Hababam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça, esprilerin bol olduğu bir film çektiklerini kaydetti. Filmin serileşmesi için iyi bir vizyon olmasını dileyen Akça, "Güzel bir komedi filmi. Bu filmin içerisinde entrikalar var. Biz bu entrikaları ti'ye alan üçlü köylüyü oynuyoruz. ‘Kral Midasın Hazineleri’ diye bir film. Burada da bir üçlü yaptık. Hababam'da da o üçlü grup vardı. Tabi ben bunların küçüğüyüm, bunlar yaşlandı artık. Ben de yaşlandım gerçi. Esprili bir film, o ‘Hababam’daki gülüşleri atıyoruz. Tatlı bir çekişme var aramızda, güzel bir sürtüşme esprilerle birlikte. İnşallah güzel bir vizyon olur. İnsanlar beğenir bunun 2’ncisi 3’üncüsü olur" diye konuştu.

"Biraz filme de yansıyacaktır"
Filmin kadrosunda yer alan İsmail Baki Tuncer'in Kemal Sunal taklitlerini çok iyi yaptığını ve film içerisinde biraz da olsun yer alacağını ifade eden Ahmet Arıman, "Anadolu’nun ortasında, çok güzel bir köyde olmaktan biz çok mutluyuz. Bu Anadolu’nun güzel havasını teneffüs ediyoruz. Filme gelince hakikaten çok komik çok güzel. Bir de biz Hababam olarak buradayız ve filmin başrolünde İsmail Baki Tuncer var. İsmail Baki bizim Hababam tiplemelerini çok güzel yapıyor. Kemal Sunal’ı ve başka sanatçıları çok güzel taklit yapıyor. Onlarla çok güzel paslaşıyoruz. Biraz filme de yansıyacaktır herhalde ve çok tatlı bir pozisyon oluyor" şeklinde konuştu.

"Yeşilçam’ın oyuncularından renk almalılar"
Son zamanlarda Yeşilcam oyuncularına Türk Sineması tarafından verilen değerin ölçülerinden bahseden Tuncay Akça, "Olayın özü şudur; tabi ki de Yeşilçam’ın oyuncularından renk almalılar. Bir bahçeye sadece papatya ekmeyeceksin, gül ekmeyeceksiniz, her çiçekten ekeceksiniz ki; o çiçeklerin renkleriyle şenleneceği bir ortam olmalı. O yüzden Yeşilçam’ın kavgacılarından da olacak duayen büyüklerinden de olacak herkes olacak" ifadelerine verdi.

"Onlar çeksin, biz oynayalım istiyorum"
Kendilerinin eskiyi aradıklarını anlatan Ahmet Arıman, "Sadece oyuncular değil. Biz oynuyoruz dizilerde ve filmlerde ancak eskiyi çok arıyoruz. Eski yazarları, yönetenleri çok arıyoruz. Mesela ben bir Umur Bugay’ın oyunlarını özlüyorum. Onlar çeksin, biz oynayalım istiyorum. Çok tatlı şeyler buluyoruz biz. Yavuz Turgul eserlerini oynamak istiyoruz. Onlarda olsun şu sıralar. Çok düzgün oluyordu böyle karma karışık olmuyordu. Soruyorlar ya mesela; 'Niye film çıkmıyor' diye. Kardeşim siz de biraz gidin izleyin. Yapımcılarda biraz para kazansın. Başka bir yapıt yapsınlar" dedi.

Hababamın efsaneleri bir arada Tatlı bir çekişme var aramızda...


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