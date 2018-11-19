Hababam Sınıfı'nda oynamıştı... Tayfun Akalın'dan üzücü haber
Hababam Sınıfı serisi, Süt Kardeşler ve Bizim Aile gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan oyuncu Tayfun Akalın yoğun bakımda tedavi görüyor.
Arzu Film tarafından yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
Hababam Sınıfı filmleri oyuncusu, değerli büyüğümüz Tayfun Akalın, geçirmiş olduğu beyin ameliyatı sonrası yoğun bakımda bulunmaktadır. Yakınlarına ve sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Tayfun Akalın ağabeyimize acil şifalar diliyoruz.
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