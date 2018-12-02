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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.12.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

"Hababam Sınıfı” yeniden çekiliyor

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
"Hababam Sınıfı” yeniden çekiliyor

Türk sinemasının unutulmaz serisi “Hababam Sınıfı” yeniden çekiliyor. Altan Erkekli’nin “Mehmet Hoca” olarak kamera karşısına geçtiği filmin çekimleri geçen hafta başladı.

1975 yılında Ertem Eğilmez’in yönetmenliğinde seyircilerle buluşan ve Yeşilçam’ın en unutulmaz serilerinden olan “Hababam Sınıfı” yeniden çekiliyor. Yönetmenliğini “Biz Size Döneriz” ve “Damat Takımı” gibi komedi filmleriyle adını duyuran Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği yeni nesil “Hababam Sınıfı Yeniden”in çekimlerine geçen hafta Moda’daki Kadıköy Lisesi’nde başlandı. 2019 yılında vizyona girecek filmde, müdür muavini Mehmet Hoca’yı Altan Erkekli, okul müdürünü ise Osman Alkaş canlandırıyor. Çekimleri 6 haftada tamamlanacak film, tıpkı orijinal serideki gibi mizah ve duygusallığı harmanlayacak. Ancak yapımcılar, bunun önceki Hababam filmlerinden farklı olduğunu özellikle vurguluyor: “Bu film eski Hababam’lardan farklı. O filmlerde olan karakterler burada birebir yok. Sadece yakışıklı Damat Ferit olarak Yusuf Çim’in karakteri yakın ancak birçok karakter aynı değil.”

Hababam Sınıfı” yeniden çekiliyor

Adına yakışır bir iş
Yönetmen Doğa Can Anafarta ise proje hakkında şunları söyledi: “Yıllar sonra yeni karakterlerle, yeni bir jenerasyona, yeni bir dil kullanarak Hababam ruhunu vermenin ilk temeli, bu kardeşlik duygusunu tekrar yakalayabilmek. Yeni oyuncu grubuna bu yüreği aşılayıp, nostaljik görüntülerle modern dünyayı birleştireceğiz. Efsane bir oyuncu kadrosunun yeniden çevriminde rol alacak, cesur ve yetenekli arkadaşlar ile yola çıkıyoruz. Bizlerin ilk üçlemeyi hayranlıkla andığımız gibi, bizden sonraki nesillerin de arkasından övgüyle konuşacağı, ‘Hababam’ ismine yakışır bir iş yapmak için ekip olarak çok heyecanlı ve istekliyiz.”

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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