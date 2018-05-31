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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
31.05.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Kavga yeniden alevlendi! Güzide Duran ikinci kez kaybetti

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Kavga yeniden alevlendi! Güzide Duran ikinci kez kaybetti

Eski manken ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal’ın, tehdit edildiği iddiasıyla mahkemeden 1 aylık koruma kararı aldırmasına Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy itiraz etti. Asıl şiddete uğrayan ve hak arama özgürlüğü kısıtlanan kişinin kendisi olduğunu belirten Güzide Duran, Amerika’da yaşadığını ve bu nedenle şiddet ve tehdit uygulamasının mümkün olmadığını belirtti. Mahkeme, Güzide Duran ve eşinin itiraz talebini reddetti. Ayşe Hatun Önal iş adamı sevgilisiyle olan ayrılığından Güzide Duran ile eşi Adnan Aksoy’u sorumlu olduğunu öne sürmüştü.

Güzide Duran da eski arkadaşı Ayşe Hatun Önal’ın fotoğraflarını izinsiz kullanarak sahte sosyal medya hesapları açıp, altlarına tehdit ve hakaret içerikli mesajlar yazarak kendisini zor durumda bıraktığını iddia etmişti. Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran’ın isim vermeden aleyhinde hakaret ve küçük düşürücü ifadelerin yer aldığı paylaşımlarda bulunduğunu öne sürerek mahkemeye başvurdu. Ayşe Hatun Önal’ın avukatı Barış Efe Şen İstanbul 5. Aile Mahkemesi’nden koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Güzide Duran Aksoy ile eşi Adnan Aksoy’un 1 ay süreyle Ayşe Hatun Önal’a, şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemeleri yönünde karar verdi.

Mahkemenin verdiği tedbir kararına itiraz eden Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy, kararın kaldırılması için bir üst mahkemeye başvurdu. Çiftin avukatları Serap Temur İşcen, “Müvekkillerim aylardır ABD’de bulunmaktadır. Türkiye’de dahi bulunmayan süreçte müvekkillerin şiddet ve şiddet tehdidinde bulundukları iddiası gerçek dışıdır. Davacı Ayşe Hatun Önal dosyaya birtakım gazete haberleri koyarak tedbir kararı istemiştir. Delil olarak sunulan gazete haberlerinin hepsi Eylül 2017 tarihli haberlerdir. 8 ay sonra başvuru yapılması kötü niyeti ortaya koymaktadır. Müvekkillerim karşı tarafa yönelik hiçbir tehdit, şiddet ve hatta hakkında bir beyanları dahi yoktur. Müvekkillerim açıkça sosyal medya karalama kampanyasına maruz bırakılmışlardır. Asıl basın yoluyla şiddete uğratılan, hak arama özgürlüğü kısıtlanan müvekkillerimdir. Müvekkillerim hiçbir zaman karşı taraf adına hakaret, şiddet içeren açıklamalar yapmamıştır. İtirazımızın kabulü ile yasaya aykırı tedbir kararının kaldırılmasını talep ederiz” diyerek tedbir kararının kaldırılmasını istedi. İstanbul 6. Aile Mahkemesi, Güzide Duran Aksoy ile eşi Adnan Aksoy çiftinin itiraz talebinin yasal koşulları oluşmadığı gerekçesiyle reddine karar verdi.

Yazık, sana gerçekten çok acıyorum
Yazık, sana gerçekten çok acıyorum

 

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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