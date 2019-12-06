'Güzelliğin portresi' ezber bozacak

Başrollerini Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin ve Melisa Şenolsun’un paylaştığı “Güzelliğin Portresi” filminin basın toplantısı önceki gün Swissotel The Bosphorus’ta yapıldı.



13 Aralık’ta vizyona girecek gerilim filmin fragmanını basın mensuplarıyla beraber izleyen oyuncular daha sonra soruları yanıtladı. Burçin Terzioğlu, “Filmi 1 yıl önce tamamladık.







Şahane bir ekiple, mutlu ve huzurlu bir çekim süreci geçirdik. Çok heyecanlı bir dönem başlıyor bizim için, umarım izleyicilerimiz de filmimizi beğenirler” dedi.

Filmde Asil Hükmenoğlu karakterini canlandıran Feridun Düzağaç, “‘Güzelliğin Portresi’ Türk sinemasında çok ezber bozacak, alışılagelmiş formatların çok dışında iddialı ve değişik bir iş. Kendi adıma çok arafta kalarak çalıştığım bir proje oldu.



Özellikle bu rolde mahallenin Feridun Abisi imajını bozacağım için çok korkuyorum. (Gülüyor) Çünkü bu filmde canlandırdığım karakter içgüdüsel olarak hissetmediğim ne vardıysa onun hayat bulduğu bir karakter oldu” yorumunda bulundu. Filmde Özgür karakterine hayat veren Birkan Sokullu ise “Ülkemizde çok ender gerçekleştirilen ama daha sık görmeyi arzu ettiğimiz tarzda bir film ‘Güzelliğin Portresi’. Atmosfer olarak seyirciyi hemen kavrayacak olağanüstü bir tempoya sahip” dedi.



Kerem ile aşk yok



Melisa Şenolsun, geçen hafta Los Angelas’ta gerçekleşen Hollywood Türk Filmleri Festivali’ne birlikte katıldığı Kerem Bürsin’le yakınlaştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Oyuncu, “Aşk filan yok, herhalde Kerem’in sosyal medyaya koyduğu fotoğraftan ötürü böyle yazıldı.

O benim arkadaşım tabii ki fotoğraf çektirip koyacağız, kaldı ki o gün Yasemin’le (Allen) de fotoğraf koydu ama daha önce onunla çalıştıkları için

yakıştıramadılar sonra ihale bana kaldı” şeklinde konuştu.