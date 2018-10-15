Gürgen Öz kimdir?
Oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla gündeme geldi. Son günlere damgasını vuran Arda Turan-Berkay kavgasını tiye alan Gürgen Öz'ün hayatı da yeniden gündeme geldi. Peki, Gürgen Öz kimdir?
Mühendis baba ve tarih öğretmeni bir annenin çocuğu olan Gürgen Öz, 10 Mayıs 1978 tarihinde Zonguldak'ta dünyaya geldi. "Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü", oyunculuk ana sanat dalı giriş sınavlarına girdi ve kazandı.
Okulda Prof. Zeliha Berksoy ve Müşfik Kenter başta olmak üzere birçok önemli hocanın öğrenciliğini yaptı. Konservatuvardayken yazdığı "Alman Satrancı" adlı oyunu kısa filme çekildi. Yurtiçi ve yurt dışında çeşitli ödüller aldı.Okul yıllarında birçok oyunda da oynadı. Okul zamanı ve sonrası "Bakırköy Belediye Tiyatroları" ve "Devlet Tiyatroları"nda görev aldı. BBT'de, Yaşar Kemal'in yazdığı, Müşfik Kenter'in yönettiği, görev aldığı son oyun olan "Teneke"de başrolü üstlendi.
2001 yılında mezun olduktan sonra aynı bölümde tiyatro rejisi mastırına başladı. Prof.Zeliha Berksoy'la beraber, Bertolt Brecht'in "Üç Kuruşluk Opera" adlı eserini bölüm oyunu olarak sahneye koydu. Konservatuvarda iki yıl asistan hocalık yaptı. Bu sırada okul arkadaşlarının tiyatro grubuyla yurt dışında birçok festivale katıldı. Yurt içinde de birçok festival dışında 14.Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'ne katıldı.
Çeşitli dizilerde ufak roller aldıktan sonra televizyon kariyerine başladı. Okan Bayülgen'le çalışmaya başlayınca yoğunluk nedeniyle tez aşamasında yüksek lisans eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. Bir yıl sonra "Bakırköy Belediye Tiyatroları"ndaki görevinden yine yoğunluk nedeniyle ayrıldı.
2007 yazında sona eren, Okan Bayülgen'in sunduğu Makina programında da Murat Akkoyunlu ile birçok tipleme yaparak, Türk halkının beğenisini kazandı. Avrupa Yakası adlı dizide 'Cesur' karakterine hayat verdi.
2008 yılında çarpık kentleşme üstüne "Neden Böyle" isimli bir kısa belgesel çeken ve birçok konsept kitapta öyküleriyle yer alan sanatçının 2013 yılında ilk ikitabı "Nevrotik" okuyucuyla buluştu.
2016 yılında ''Muhteşem Bir Film'' adlı sinema filminde ve ''Nolur Ayrılalım'' adlı dizide rol aldı.
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