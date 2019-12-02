Feyza Çıpa: Günübirlik gelip gidiyor benim canım sevgilim
Şarkıcı Kutsi’yle uzun süredir birlikte olan oyuncu Feyza Çıpa, geçtiğimiz gün Vadistanbul’da görüntülendi.
Kutsi’nin dizi çekimlerinin yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen oyuncu, “Kutsi dizi çekimleri için şehir dışında ve biz her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Onu çok özlüyorum. Günübirlik gelip gidiyor benim canım sevgilim. Daha fazla vakit geçirebilmek için havalananına bile birlikte gidiyoruz” dedi.
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