Sayit DURMAZ
Haber Giriş: 12.01.2020 - 08:11,
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza yeniden barıştı
Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden barıştı.
Ünlü çift barışmalarını kutlamak için önceki akşam Günay Restoran’da sahneye çıkan Ebru Gündeş’i dinlemeye gitti. Kutluay ve Sponza mekânın kapısından koşar adım içeri girdi. Çift gece boyunca Gündeş’in aşk şarkılarına eşlik etti.
Ebru Gündeş, Günay Restoran’da sahneye çıktı.
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