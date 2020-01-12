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Sayit DURMAZ
Haber Giriş: 12.01.2020 - 08:11,Son Güncelleme:/

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza yeniden barıştı

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İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza yeniden barıştı

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, Edvina Sponza ile kısa bir ayrılığın ardından yeniden barıştı.

Ünlü çift barışmalarını kutlamak için önceki akşam Günay Restoran’da sahneye çıkan Ebru Gündeş’i dinlemeye gitti. Kutluay ve Sponza mekânın kapısından koşar adım içeri girdi. Çift gece boyunca Gündeş’in aşk şarkılarına eşlik etti.  

İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza yeniden barıştı

Ebru Gündeş, Günay Restoran’da sahneye çıktı.
İbrahim Kutluay ile Edvina Sponza yeniden barıştı



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