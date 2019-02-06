Günay Musayeva'nın New York heyecanı
Günay Musayeva, modacı Rufat İsmayil'in 'Kelebek Etkisi' adını verdiği defilesiyle New York Moda Haftası'nda podyuma çıkacak
Günay Musayeva geçen yıl tasarımcı Rufat İsmayil'in New York Moda Haftası'ndaki defilesinde yer almıştı.
Bu yıl yine New York'ta podyuma çıkacak olan manken 13 Şubat'ta modacının 'Affair: The Butterfly Effect' (Kelebek Etkisi) koleksiyonunu tanıtacak.
Günay Musayeva, Amerika için 6 aydır özel bir diyet ve spor programı uyguluyor.
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