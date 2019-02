Günay Musayeva'nın New York heyecanı

Günay Musayeva geçen yıl tasarımcı Rufat İsmayil'in New York Moda Haftası'ndaki defilesinde yer almıştı.

Bu yıl yine New York'ta podyuma çıkacak olan manken 13 Şubat'ta modacının 'Affair: The Butterfly Effect' (Kelebek Etkisi) koleksiyonunu tanıtacak.

Günay Musayeva, Amerika için 6 aydır özel bir diyet ve spor programı uyguluyor.