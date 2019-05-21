Günay Musayeva kimdir, sevgilisi kim?
Günay Musayeva, konuk olarak katıldığı programlar, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündeme geliyor. Tolga Karel'le Günay Musayeva'nın 4 yıllık evliliği 2015 eylül ayında sona ermiş, Azeri manken 2018 yılında yeni bir aşka yelken açmıştı. Peki, Günay Musayeva kimdir, sevgilisi kim?
Günay Musayeva 7 Şubat 1986 tarihinde Tovuz Rayonu'na bağlı Düz Cırdahan köyünde dünyaya geldi. Liseyi Düz Cırdahan'da bitirdikten sonra Bakü Devlet Üniversitesi'nin Radyo Televizyon Bölümü'nden master yaparak mezun oldu. Ağustos 2011 tarihinde oyuncu Tolga Karel ile evlendi. Evlilikleri boyunca sık sık kavgalarıyla gündeme gelen Tolga Karel ve Günay Musayeva, 2015 yılında boşandı. İkilinin Cihangir adında bir oğulları var. Dört yıl süren evliliğinin ardından kariyeriyle gündeme gelen Günay Musayeva, iş adamı Taha Tatlıcı ile aşk yaşamaya başladı. İkili, sosyal medyadan aşk dolu paylaşımlarda bulunuyor.
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