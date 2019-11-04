Gümüşlüksor'a yardım gecesi
Oyuncu Nejat İşler’in onursal başkanı olduğu Süper Amatör Lig takımlarından Gümüşlükspor için yardım gecesi düzenleniyor. Gecede ünlü isimler sahneye çıkacak.
Sponsorluğunu Quantum’un üstlendiği yardım gecesi, 9 Kasım’da DasDas’ta gerçekleşecek. Etkinlikte Nejat İşler’in yanı sıra Can Tunalı, Fatma Turgut, Feridun Düzağaç, Fikret Kuşkan, Göksel, Güvenç Dağüstün, Jabbar, Koray Candemir, Mert Fırat, Redd, Orçun Sünear (Sattas) ve daha birçok sürpriz isim sahneye çıkacak.
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