Gümrükte soyup aradılar
Serdar Ortaç konser için gittiği Gürcistan’ın Batum şehrinde gümrükte kaldı.
MS hastası olan ünlü isim, ilaçlarının içeriğinde uyuşturucu olduğu gerekçesiyle uzun süre bekletildiği gümrükte soyularak arandığını söyledi. Memurları uzun uğraşlar sonucu ikna edip ülkeye giriş yapan Ortaç “MS ilacımı almayıp öleyim mi? Bir de gümrükte soydular beni. Girebildim neyse ki ama ilaçlara el koydular” dedi.
Ortaç, Batum gümrüğünde yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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