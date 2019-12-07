Gülten Kaya: Ahmet Kaya filmini kızlarımız yapacak

AHMET Kaya’nın hayatının sinemaya taşınacağı haberleri merhum sanatçının eşi Gülten Kaya’yı sinirlendirdi. Avukatları Oktay Uğurlu ve Naki Demirçivi’yle birlikte basın toplantısı düzenleyen Kaya, hiçbir filme izin vermediklerini söyledi: “Bizim tamamen rant odaklı bu tür girişimlere iznimizin olmadığını daha önce kesin bir dille ifade etmiştik. Buna rağmen, bahse konu spekülatif haberlerin ısrarla ve artarak devam ettiğini ve konu hakkında bir bilgi kirliliği yaşandığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Yapılmış ve yapılacak izinsiz filmlere, bunlarla ilgili haberlere itibar edilmemesini istiyoruz.



‘Şarkısı olmadan Ahmet Kaya filmi olmaz’



Ahmet Kaya’nın bin bir emek ve özenle ürettiği eserlere ve gerçek hayat öyküsüne yer verilmeden bir Ahmet Kaya filmi hazırlanması, üstelik bunun hukukun ve yasaların manipüle edilerek yapılması, büyük bir saygısızlık, sorumsuzluk daha da ötesinde ahlak yoksunluğudur. ‘Ahmet Kaya şarkısı olmayan bir Ahmet Kaya filmi’ yapılmaya çalışılması absürt olmanın ötesinde onun üretimine katkı sunmuş değerli şairler, söz yazarları ve diğer bestecilere karşı da büyük bir hadsizlik ve büyük bir saygısızlıktır.” Gülten Kaya, ünlü sanatçının hayatını konu alan filmi kızları Çiğdem ve Melis Kaya’nın çekeceğini açıklayarak “Eserlerimizin yasal temsilciliğini yapan GAM Müzik ve benden duymadığınız sürece lütfen hiçbir şeye itibar etmeyin” diye konuştu.

‘Gülten abla izlerse ağlar’

ÊÊ Ahmet Kaya’nın hayatını konu aldığı öne sürülen “İki Gözüm” adlı bir film çeken yönetmen Gani Rüzgar Şavata, Gülten Kaya’nın açıklamalarına şöyle karşılık verdi: “Gülten Hanım bizim anamız, bacımız, büyüğümüz. Bazı kelimeleri yakıştıramadım kendisine. Biz Ahmet Kaya’nın hayatını ele almadık, sadece o geceyi (saldırıya uğradığı MGD ödül töreni) ele aldık. Biz bu filmi para için yapmadık, barış için yaptık. 2009’da yazılan bir senaryo. Aile tarafına dokunmadık ve asla dokunmayız. Ahmet Kaya’nın şarkılarını seslendirme gibi bir durum da yok, zaten kendisi Âşık Veysel ve Yusuf Hayaloğlu şarkıları çok söylemişti. Yani burada eserlerin sahipleri belli. Bu film gişede başarı yakalarsa, gelirini belki onun adına okul yapımı ya da muhtaçlar için bağışlarız. Film 7 Şubat’ta vizyona girecek. Gülten Abla izlerse eğer ağlayacak, üzülecek ve bize hak verecek.”