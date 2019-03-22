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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.03.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Gülsüm Anne'nin hikayesi film oluyor!

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Gülsüm Anne'nin hikayesi film oluyor!

Ayla ve Müslüm filminin yapımcısı Mustafa Uslu, geçirdiği trafik kazası sonrası yatalak olan Rus gencini evlat edinen Gülsüm Kabadayı'nın (Gülsüm Anne) hikayesini beyazperdeye taşıyacağını açıkladı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına telefonla bağlanan Mustafa Uslu, 'Gülsüm Anne'nin hikayesinin yayın haklarını satın aldığını duyurdu. Filmin oyuncu kadrosu hakkında da bilgi veren Uslu, Gülsüm Kabadayı'yı da Binnur Kaya'nın oynayacağını söyledi.

Filmin kadrosunda, Taner Ölmez, Genço Özak ve Ahmet Rıfat Sunday gibi ünlü isimlerde yer alacak. Filmin adı da 'Bir Umut' olacak.

Gülsüm Annenin hikayesi film oluyor

HİÇ TANIMADIĞI GENCİ EVLAT EDİNDİ

Antalya'da, trafik kazası nedeniyle getirildiği hastanede tedavi gören kimsesiz felçli genci evine götürerek 10 yıldır fedakarca bakımını üstlenen Gülsüm Kabadayı bütün dünyanın takdirini toplamıştı.

Fiziksel benzerliği ve Rusça sözcüklere tepki vermesinden dolayı Rus olduğu anlaşılan gencin üzerine titreyen Gülsüm Anne, "evladım" dediği gence Umut ismini vermişti. 

Kabadayı, Umut adını verdiği gence yaklaşık 10 yıl boyunca baktı.

Fedakarlığıyla dünyanın tanıdığı bir isim haline gelen Gülsüm Kabadayı, birçok kez "yılın annesi" ödülünü aldı, Rusya'da kahraman ilan edildi. Gülsüm Anne'nin 'Umut' ismini verdiği genç geçen yıl vefat etti.

 

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