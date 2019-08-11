Gülşen bile daha cesur

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriGülşen bile daha cesur
GeriMagazin Gülşen bile daha cesur
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Moda Konseyi'nde bu hafta...
11.08.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Gülşen bile daha cesur

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gülşen bile daha cesur

Jennifer Lopez konseri bitti ama yankıları sürüyor. Moda Konseyi tartıştı: JLo stili trendlere ne kadar uygun?

Aslı Barış: Malum kaç gündür JLo ile yatıp JLo ile kalktık. Konser bitti ama gecenin yankıları sürüyor. Sahne kostümlerini beğendiniz mi?

Başak Dizer Tatlıtuğ: Sahne tarzı hep aynı; klasik pop star sahne, dansçı kostümleri. Madonna ve Michael Jackson gibi cool, farklı kimse gelmiyor galiba. Hep tayt, mayo, tulum, tül, pul payet. Bana JLo sahne fotoğraflarını gösterseniz hangisi 2006, hangisi 2016 ayıramam. Kendisi de aynı çünkü...

Gülşen bu konuda bence daha başarılı.

Aslı Barış: Gülşen JLo’dan cesur diyorsun yani... Sen ne dersin Ceylan?

Ceylan Atınç: Sahneden “doğum günü kostümüm bu” diye seslendiği tek bacaklı, taşlı pullu tulum için “sadece JLo giysin” diyebileceğim parçalardan biri. Yıllardır değiştirmediği glamglow bir tarzı var ve gerçekten en takdir ettiğim de tüm o rahatsız kostümlerin içinde mükemmel dans edebilmesi...

Aslı Barış: Ben Başak’a katılıyorum; güzelliği tartışılmaz. Ama JLo hep aynı. Kostümleri de... Türkiye’deki JLo özentiliğini bu yüzden çözemiyorum. Sanki çok trendy bir tarzı varmış gibi taklit eden edene...

Gülşen bile daha cesur

Bayram bavulunda ne var?

Aslı Barış: Bayram tatiline girmiş durumdayız. Bayram bavulu için son dakika tüyoları alabilir miyim?

Başak Dizer Tatlıtuğ: Herkes sanki deniz tatili yapacakmış gibi geliyor. Yaz bitimini bayram tatiliyle sahilde kapatacağız. Tabii bu da güzel mayolar, desenli hafif elbiseler, pantolonlar ve sandaletler için son çağrı. Hasır şapkayı da unutmayın. Sırt ve göbek dekolteli bluzlar ve ince askılı elbiseler hâlâ ön planda. Yüksek bel şort ve etekler de öyle.

Aslı Barış: Sende neler var Ceylan?

Ceylan Atınç: Aslı Instagram’da hikayemde 9 günlük bavulumu paylaştım. Bir kabin boyu bavul ve kol çantası.
O kadar çok “bavula nasıl sığdırıyorsunuz” yorumu geliyor ki şaşırıyorum. Belki de mesleki olarak tamamen kombin ve gideceğim yerleri düşünüp nokta atışı yapmayı seviyorum. Bir iki yedek, her kozmetik ürününün seyahat boyu, hem gece hem gündüz giyilebilecek birkaç kurtarıcı parça... Bitti!

Gülşen bile daha cesur

VS defilesi neden bitti?

Aslı Barış: Victoria’s Secret defilesi tarihin tozlu sayfalarına karıştı gibi... Marka defileyi bu sene yapmayacağını açıkladı. Ne düşünüyorsunuz, sizce şov miadını doldurmuş muydu?

Başak Dizer Tatlıtuğ: Evet, 3-4 sene önce ilgimizi yitirmiştik çünkü artık sosyal medya var. Zaten hepsini ve daha da fazlasını tüm olaylı pozlarıyla Instagram’da görüyoruz. Demek ki olay iç çamaşırlı ultra güzel kızları podyumda görmek değilmiş, sadece görebilmekmiş. Şimdi telefonlarımızdalar...

Gülşen bile daha cesur

Ceylan Atınç: Bir de işin şu boyutu var: VS aslında bir defile değil; bir konsept şov. Orada sergilenen çamaşırlar mağazalarda satılmıyor bile. Aslında mükemmel bir görsel PR, akılda kalıcı bir pazarlama tekniği VS defileleri. Öte yandan çok eleştirilen bir boyutu da vardı.

Modellerin mükemmel görünme baskısı, hep aynı tip kadın kullanıp o bedeni metalaştırması gibi markanın anti feminist tarafını eleştirenler de oluyordu.

Gülşen bile daha cesur

Aslı Barış: Kadın bedenini metalaştırdığı için çok eleştiriliyordu, doğru. Bir de CEO’nun sivri açıklamaları olmuştu: “Kıvrımlı model istemeyiz, transseksüel modelle çalışmayız” gibi. Gerçi son bir hamleyle bir transseksüel model Valentina Sampaio ile anlaşılmış. Ama samimi gelmiyor herhalde bu hamleler artık.

Ceylan Atınç: Bir de işin maddi boyutu var elbette; dünyada tüm markalar defile anlamında küçülmeye gidiyor. Sanırım VS için de kaçınılmaz son buydu.

Gülşen bile daha cesur


 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Tuba Büyüküstün sahile indi
Boşanmanın nedeni bebek mi?
Mehmet Ali Erbil: Bir uyandım sadece dilimi oynatabiliyorum
Sürekli gizemli bir varlığın arayışındayım!