Gülşen bile daha cesur

Aslı Barış: Malum kaç gündür JLo ile yatıp JLo ile kalktık. Konser bitti ama gecenin yankıları sürüyor. Sahne kostümlerini beğendiniz mi?

Başak Dizer Tatlıtuğ: Sahne tarzı hep aynı; klasik pop star sahne, dansçı kostümleri. Madonna ve Michael Jackson gibi cool, farklı kimse gelmiyor galiba. Hep tayt, mayo, tulum, tül, pul payet. Bana JLo sahne fotoğraflarını gösterseniz hangisi 2006, hangisi 2016 ayıramam. Kendisi de aynı çünkü...

Gülşen bu konuda bence daha başarılı.

Aslı Barış: Gülşen JLo’dan cesur diyorsun yani... Sen ne dersin Ceylan?

Ceylan Atınç: Sahneden “doğum günü kostümüm bu” diye seslendiği tek bacaklı, taşlı pullu tulum için “sadece JLo giysin” diyebileceğim parçalardan biri. Yıllardır değiştirmediği glamglow bir tarzı var ve gerçekten en takdir ettiğim de tüm o rahatsız kostümlerin içinde mükemmel dans edebilmesi...

Aslı Barış: Ben Başak’a katılıyorum; güzelliği tartışılmaz. Ama JLo hep aynı. Kostümleri de... Türkiye’deki JLo özentiliğini bu yüzden çözemiyorum. Sanki çok trendy bir tarzı varmış gibi taklit eden edene...

Bayram bavulunda ne var?

Aslı Barış: Bayram tatiline girmiş durumdayız. Bayram bavulu için son dakika tüyoları alabilir miyim?

Başak Dizer Tatlıtuğ: Herkes sanki deniz tatili yapacakmış gibi geliyor. Yaz bitimini bayram tatiliyle sahilde kapatacağız. Tabii bu da güzel mayolar, desenli hafif elbiseler, pantolonlar ve sandaletler için son çağrı. Hasır şapkayı da unutmayın. Sırt ve göbek dekolteli bluzlar ve ince askılı elbiseler hâlâ ön planda. Yüksek bel şort ve etekler de öyle.

Aslı Barış: Sende neler var Ceylan?

Ceylan Atınç: Aslı Instagram’da hikayemde 9 günlük bavulumu paylaştım. Bir kabin boyu bavul ve kol çantası.

O kadar çok “bavula nasıl sığdırıyorsunuz” yorumu geliyor ki şaşırıyorum. Belki de mesleki olarak tamamen kombin ve gideceğim yerleri düşünüp nokta atışı yapmayı seviyorum. Bir iki yedek, her kozmetik ürününün seyahat boyu, hem gece hem gündüz giyilebilecek birkaç kurtarıcı parça... Bitti!

VS defilesi neden bitti?

Aslı Barış: Victoria’s Secret defilesi tarihin tozlu sayfalarına karıştı gibi... Marka defileyi bu sene yapmayacağını açıkladı. Ne düşünüyorsunuz, sizce şov miadını doldurmuş muydu?

Başak Dizer Tatlıtuğ: Evet, 3-4 sene önce ilgimizi yitirmiştik çünkü artık sosyal medya var. Zaten hepsini ve daha da fazlasını tüm olaylı pozlarıyla Instagram’da görüyoruz. Demek ki olay iç çamaşırlı ultra güzel kızları podyumda görmek değilmiş, sadece görebilmekmiş. Şimdi telefonlarımızdalar...

Ceylan Atınç: Bir de işin şu boyutu var: VS aslında bir defile değil; bir konsept şov. Orada sergilenen çamaşırlar mağazalarda satılmıyor bile. Aslında mükemmel bir görsel PR, akılda kalıcı bir pazarlama tekniği VS defileleri. Öte yandan çok eleştirilen bir boyutu da vardı.

Modellerin mükemmel görünme baskısı, hep aynı tip kadın kullanıp o bedeni metalaştırması gibi markanın anti feminist tarafını eleştirenler de oluyordu.

Aslı Barış: Kadın bedenini metalaştırdığı için çok eleştiriliyordu, doğru. Bir de CEO’nun sivri açıklamaları olmuştu: “Kıvrımlı model istemeyiz, transseksüel modelle çalışmayız” gibi. Gerçi son bir hamleyle bir transseksüel model Valentina Sampaio ile anlaşılmış. Ama samimi gelmiyor herhalde bu hamleler artık.

Ceylan Atınç: Bir de işin maddi boyutu var elbette; dünyada tüm markalar defile anlamında küçülmeye gidiyor. Sanırım VS için de kaçınılmaz son buydu.





