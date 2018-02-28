Gülse Birsel Yunanistan'a mı taşınıyor?

İşte Birsel'in takipçilerinin en çok sorduğu sorular ve cevapları:
Ay magazin var koşun!!!!
Bakıyorum herkes instagram’da kendi hakkında çıkan dedikodulara cevap veriyor. Benim takipçilerimin neyi eksik? Televizyon işi başlayınca dedikodu, rivayet, palavra haber bereketlenir. Bunlara açıklık getirerek dev bir gazetecilik olayına imza atayım mı?
-Jet Sosyete bitiyor mu?
Tövbe! Daha yeni başladık ayol. Güzel de gidiyoruz. Eksik gedik hissettikçe yolda tamamlıyoruz. Reytingimiz de keyif verici. Mutluyuz. Bu neyin telaşı tatlılar?
-Gülse Yunanistan’a mı taşınıyor?!
En neşelisi bu. Komşu’da bir yazlık ev aldık, güle güle oturalım, mersi. Bu aralar Avrupa bize çok aşık olduğu için 10-15 gün veriyor vizeleri. Ama ev alınca bir oturma kartı almaya hak kazanıyor ve istediğiniz Avrupa ülkesine Şengen’siz seyahat edebiliyorsunuz. O karttan da aldık, oh iyi ettik, madem hakkımız. Her seyahatte Şengen çilesi bitti. Yoksa takdir edersiniz ki minicik Yunanistan’daki minicik sayfiye evinde inzivaya çekilme planım yok.
-Dizideki Gizem gerçek hayattaki bir ünlünün karikatürü mü?
Değil güzel kardeşim, değil! Her dizide bunu yapmayın, adı geçen insanlara çok ayıp oluyor. Hiçbir şarkıcı, sunucu, eski manken değil Gizem. Senaryo belgesel değil hayalgücüdür. Gizem benim hayalimdeki bir insan.
-Burnunu yaptırdı ama gizliyor mu?
Burnum bütün haşmetiyle duruyor. Hatta burnumda eksilme yok, ekleme var! Geçici dolgularla kemiğin üstü ve altı doldurulunca kemer daha az görünür oldu. Müdahale var, ameliyat yok. Neler anlattırıyorsunuz bana yahu.
-Aslında bir senaryo ekibi var, ama açıklamıyor, hatta onlara gizlilik sözleşmesi imzalatmış mı?
Ekip olsa da çalışsak. Tek tabanca yazıyorum, ekiple nasıl çalışılır bilmiyorum. Keşke bilsem, üzerimden yük kalkardı belki.
Oh bugünkü dedikodu dozumuzu da aldık, acık ferahladık mı?
O zaman ben çalışmaya devam...
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