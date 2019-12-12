Gülşah Saraçoğlu’ndan oğluyla ilgili acı itiraf - Gülşah Saraçoğlu kimdir? İşte merak edilen oğlu

Bebeğini kaybeden bir yarışmacının sözleriyle duygusallaşan Gülşah Saraçoğlu, “Ben hiç istenmeyen bir çocuk dünyaya getirdim, sonra çok sevdiler ama.” Sözleriyle kendi yaşadıklarını dile getirdi. Daha sonra 9 sene öncesine gittiğini ifade eden Gülşah Saraçoğlu, “Allahtan çok iyi bir evladım var. Dağına göre kar veriyormuş allahım, öyle sakin öyle bir akıllı çocuk ki dedi. Gülşah Saraçoğlu’nun 2010 yılında evlenip 2012 yılında boşandığı işadamı Selçuk Han’dan Aslan Yentur isminde bir oğlu var.

Gülşah Saraçoğlu kimdir?

1982 yılında dünyaya gelen Gülşah Saraçoğlu, lise eğitimine devam ederken moda dersleri almaya başladı. Moda duayeni Dilek Hanif'in asistanı olarak atıldığı moda sektöründe kısa sürede tanındı. 2012 yılında ayrıldığı eşi Selçuk Yentur ile yeniden nikah masasına oturdu. Bir dönem kilolarıyla başı dertte olan Gülşah Saraçoğlu verdiği kilolarla hem şaşırttı hem de bambaşka birine dönüştü. 2011 doğumlu bir oğlu olan Gülşah Saraçoğlu bir süredir iş adamı Gökhan Göz ile birlikte. Bir dönem Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yaparken Nihat Doğan'la kavgası gündeme bomba gibi düşmüştü.