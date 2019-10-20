Gülnur Güneş kimdir?
Ünlü modacı Gülnur Güneş, Yiğit Doğan Çelik ile 19 Ekim’de nikâh masasına oturdu. Ünlü isimleri buluşturan Gülnur Güneş- Yiğit Doğan Çelik düğününe dair fotoğraflar sosyal medyada da paylaşıldı. Peki, Gülnur Güneş kimdir?
Gülnur Güneş, 1988 yılında dünyaya geldi. Üniversitede Avrupa Birliği İlişkileri okudu ancak eğitim almak istediği konu başkaydı. Küçüklüğünden beri her zaman modaya ilgili olan Gülnur Güneş, yıllar sonra İstanbul Moda Akademisi ile (İMA) tanıştı. İMA’da marka yönetimi eğitimi aldı. Sonra iki yıl moda eğitimi gördü. Altı ay Özlem Kaya’nın, bir yıl da Nur Yerlitaş’ın yanında staj yaptı. Yaklaşık dört buçuk yıl çalışmalar yaptıktan sonra 2012 yılında kendi markasını kurdu. Ünlü isimlerle çalışan Gülnur Güneş, Nişantaşı’nda ki şık butiğinde tasarımlarını modaseverlerle buluşturuyor.
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