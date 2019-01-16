Güler Işık kimdir?
Güler Işık, katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme geliyor. Peki, ‘Dişi İbrahim Tatlıses’ lakaplı Güler Işık kimdir? İşte, bir dönem yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını üzen Güler Işık’ın hayatına ilişkin bilgiler
Usta Türk Halk Müziği sanatçısı Güler Işık, Kırgın, Şey Yani, Acılar albümleriyle tanınmaktadır. Bir röportajında çocukluk yıllarının oldukça fakirlik içinde geçtiğini babasının ailesini geçindirmek için ayakkabı boyacılığı yaptığını belirtmiştir. Bir dönem kanser hastalığıyla mücadele eden Güler Işık, Umre ziyaretinde iyileşeceğini işaret eden bir rüya gördü. Rüyası doğru çıkınca şifa bulduğunu ifade eden Güler Işık, tesettüre girdi. Hastalığını atlattıktan sonra müziği bırakma kararı alan Güler Işık, bunun nedenini ise şu sözlerle açıkladı: "Dinimiz öğrendikten sonra istemiyorum, o maneviyatı, o huzuru yaşadım içimde. Hiç özlemiyorum, o kadar mutluyum ki. O dünyanın çok boş, çok yapmacık olduğunu daha iyi anlıyorum.”
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