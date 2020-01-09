Gülçin Santırcıoğlu: Eşimle çocuk istemiyoruz diye tepki görüyoruz

“Hercai” dizisinde Sultan olarak izleyici karşısına çıkıyorsunuz... Nasıl biri Sultan?

- Sultan, yaralı ve hırslı bir kadın. Hayatında yaşadığı olaylardan dolayı köşesine çekilip sinmeyi değil savaşmayı tercih etmiş biri.

* Sultan’ı kötü olmaya iten ne?

- Hayat onu bu hale getirmiş. Aslında ona salt kötü diyemeyiz, onun da kendine göre sebepleri var. Yani durduk yere kızının canını yakmaya çalışan bir kadın değil. Hayatın onu getirdiği noktada, bir kadının önünde iki yol olabilir; ya tamamen kendi içine kapanabilir ya da daha güçlü olabilmek için tırnaklarını çıkarabilir. Sultan, ikinci yolu seçmiş. Güç istiyor, sınıf atlamak, her şeyin hakimi olmak istiyor. Bunun için de elinden geleni ardına koymayacak bir karakter.

* Sultan’la benzer taraflarınız var mı?

- Hayır, Sultan çok öfkeli bir kadın. Ben büyük öfkeler taşıyan biri değilim. Birbirimize hiçbir şekilde benzemiyoruz.

* Dizinin çekimleri Mardin yapılıyor, Mardin’de yaşama alıştınız mı?

- Evet sadece hava koşulları zorluyor. Sıcağı çok sıcak, soğuğu çok soğuk oluyor. Onun dışında keyfimiz yerinde...

İSPANYOLCA ÖĞRENİYORUM

* Set dışında neler yapıyorsunuz?

- İstanbul’da harcanan zamanı biz Mardin’de kendimize ayırıyoruz. Biriken okumalarımı yapıyorum, İspanyolca öğreniyorum.

* 2020’den beklentileriniz neler?

- Sağlıklı bir şekilde mesleğimi yapmaya devam etmek istiyorum. İnsanın ailesiyle mutlu olup sevdiği işi yapması çok büyük bir nimet zaten. Ben mutlu bir insanım.

* Bu yıl planlarınız arasında tiyatro yapmak var mı?

- Diziden dolayı tiyatroya zaman ayıramıyorum ama yapmak çok istiyorum. Dizi bittikten sonra bakacağım artık. İkisini birden yürüten arkadaşlar var, çok özverili bir iş. Hiç televizyona bulaşmayan arkadaşlar da var, hepsine saygı duyuyorum. Ben onu yapamadım ama tamamen sahneye konsantre olacağım bir dönem olacak.

* Müzikle ilgili çalışmalarınız olacak mı?

- Şarkı söylemeyi çok seviyorum, arkadaşlarımın albümlerinde de yer aldım. Ama müziğe konsantre olacak vakit bulamıyorum. Eğer o ortamı yaratabilirsem, bir şeyler yapacağım.



Hayatımdan insan

çıkartmaktan

hiç çekinmem

* Şöhret hayatınızı etkiliyor mu?

- Hayır, tanınır olmaktan etkilenmiyorum. Gerçekten sade yaşıyorum. Eski dostluklarını sürdüren birisiyim. Aile yaşantısına önem veren biriyim.

* Hayattaki doğrularınız neler?

- Huzursuz olduğum ortamlarda durmayı çok seven biri değilim. Gerçekten yapıcı, mutlu ve benim iyiliğimi isteyen insanlarla görüşüyorum. Hayatımdan insan çıkartmaktan hiç çekinmem. Arada temizlik yapıyorum. Artık bana bir şey öğretmeyen insanın yanında durmayı sevmiyorum.

İki kişilik

bir aileyiz

* Eşinizle ayrı şehirlerde olmak ilişkinizde problem yaratıyor mu?

- Evliliğin ilk dönemlerinde şehir dışı iş almıyordum. Ama şimdi eşimin esnek çalışma saatleri olduğu için mesafe sorun yaratmıyor, sık sık yanıma gelebiliyor. İki kişilik bir aileyiz. Çok mutluyuz.

* Çocuk sahibi olmayı düşünüyor musunuz?

- Eşimle çocuk sahibi olmayı düşünmüyoruz. Bazen çocuk istemediğimiz için tepki aldığımız zamanlar oluyor, bu durum garip geliyor insanlara. Büyük konuşmayı sevmem ama şu an böyle bir düşüncemiz yok.