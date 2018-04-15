Gülben Ergen'den aşk itirafı
Gülben Ergen önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıya prodüktör Burak Törer’le aşk yaşadığı iddiası soruldu.
Ergen, “Burak Bey aşk haberleriyle ilgili sorulara ‘Gülben Hanım’a sorun, ben cevap veremem, o sanatçı’ dedi. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şöyle karşılık verdi: “Öyle mi? Güzel düşünüyorum. İyiyim ve mutluyum.”
Gülben Ergen, biletleri günler öncesinden tükenen konserinde Sagaza imzalı iki farklı elbise giydi.
Gülben Ergen ve Burak Törer geçen hafta aynı araçta görüntülendi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle