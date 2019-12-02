Gülben Ergen: 3 çocuk doğurdum, anneyim ben anne!
Sahnelerin yeni ikilisi Gülben Ergen ve İzzet Yıldızhan, önceki akşam Günay’da sahneye çıktı.
Sahneye ilk olarak çıkan İzzet Yıldızhan çıktı. Ünlü şarkıcı, 50 kişilik öğretmen grubunun salonda olduğunu öğrenince, “Hepimiz bir şeyleri öğretmenlerimizden öğrendik. Onlardan aldığımız terbiye çok önemli. Ben ilk okul biri okuduktan sonra okula devam edemedim. O bir buçuk yılda bile çocuk aklımla onlardan çok şey öğrendim. O yüzden tüm öğretmenlerimizin o mübarek ellerinden öpüyorum” diye konuştu.
Yıldızhan’ın ardından sahneye çıkan Gülben Ergen, cesur sahne kıyafetiyle dikkat çekti. Ergen, “Neymiş selülitlerim varmış. Üç tane aslan gibi çocuk doğurdum ben. Anneyim ben anne. O kadar olacak. Kolay değil o işler öyle” diyerek magazincilere takıldı.
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