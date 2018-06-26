Erhan Çelik 100 bin TL ödeyecek
Çocuklarının çıplak fotoğraflarını Instagram’da yayımladığı iddiasıyla eski eşi Erhan Çelik’e 1 milyon liralık tazminat davası açan Gülben Ergen’i mahkeme haklı buldu. Mahkeme davalı Erhan Çelik’in Gülben Ergen’e 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.
MAHKEME KABUL ETTİ
İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Gülben Ergen’in avukatı ile davalı Erhan Çelik’in avukatı katıldı. Ergen’in avukatı, müvekkili hakkında linç kampanyasının Erhan Çelik’in önderliğinde magazin sayfalarında yer aldığını, çocuklarının çıplak fotoğraflarının Instagram’dan paylaşılması nedeniyle müvekkilinin kişilik haklarına zarar verildiğini iddia etti. Müvekkilinin manevi zarara uğradığını öne süren Gülben Ergen’in avukatı, “Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Erhan Çelik’in davacı Gülben Ergen’e 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Mahkeme kararının ardından Gülben Ergen’in avukatı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sayın Gülben Ergen, bugüne kadar bir anne olarak ailesinin bütünlüğünü ve çocuklarının psikolojisini düşünerek aylardır örgütlü olarak haksız ithamlar ve iddialarla; vicdanen, hukuken, psikolojik anlamda yıpratılma operasyonuyla karşı karşıya kaldığı bu süreçte sessizliğini korumuştur. Devam eden hukuki sürece olan inancı ve Yüce Türk Adaletine olan saygısı gereği, mahkemenin gizlilik kararına da uygun olarak, Erhan Çelik ile arasındaki husumetin sadece mahkeme salonlarında tartışılmasına özen göstermiştir. Olaylar farklı yerlere çekilmeye çalışılsa, özellikle magazin ve haber sayfalarında kendisi hakkında yakışıksız ithamlarda bulunulmuş olsa da Gülben Ergen sabırla hukukun terazisinin hassas noktada kalmasını beklemiştir. Bugün Gülben Hanım öncelikle üç çocuğunun babası ve eski eşi Mustafa Erdoğan ile bir aradadır. Evliliklerinin bitmiş olması; koşullar ne şekilde olursa olsun onların bir aile olduğu gerçeğini hiçbir zaman değiştiremedi, değiştiremez. Erhan Çelik’in Mustafa Erdoğan ile Gülben Ergen’in aile birliğinin manevi bütünlüğüne yapmış olduğu haksız ve hukuka saldırısı neticesinde Yüce Türk Adaleti, Gülben Hanım ve ailesini beraberce sırtlarını hakka ve hukuka dayadıkları bu yolda yüzüstü bırakmamış, Erhan Çelik’i hukuka aykırı saldırısı sebebiyle 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etmiştir.”
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