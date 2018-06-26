Erhan Çelik 100 bin TL ödeyecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriErhan Çelik 100 bin TL ödeyecek
GeriMagazin Erhan Çelik 100 bin TL ödeyecek
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
26.06.2018 - 14:16, Son Güncelleme:

Erhan Çelik 100 bin TL ödeyecek

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Erhan Çelik 100 bin TL ödeyecek

Çocuklarının çıplak fotoğraflarını Instagram’da yayımladığı iddiasıyla eski eşi Erhan Çelik’e 1 milyon liralık tazminat davası açan Gülben Ergen’i mahkeme haklı buldu. Mahkeme davalı Erhan Çelik’in Gülben Ergen’e 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

MAHKEME KABUL ETTİ
İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Gülben Ergen’in avukatı ile davalı Erhan Çelik’in avukatı katıldı. Ergen’in avukatı, müvekkili hakkında linç kampanyasının Erhan Çelik’in önderliğinde magazin sayfalarında yer aldığını, çocuklarının çıplak fotoğraflarının Instagram’dan paylaşılması nedeniyle müvekkilinin kişilik haklarına zarar verildiğini iddia etti. Müvekkilinin manevi zarara uğradığını öne süren Gülben Ergen’in avukatı, “Davamızın kabulüne karar verilsin” dedi. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, Erhan Çelik’in davacı Gülben Ergen’e 100 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
AVUKATINDAN AÇIKLAMA
Mahkeme kararının ardından Gülben Ergen’in avukatı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sayın Gülben Ergen, bugüne kadar bir anne olarak ailesinin bütünlüğünü ve çocuklarının psikolojisini düşünerek aylardır örgütlü olarak haksız ithamlar ve iddialarla; vicdanen, hukuken, psikolojik anlamda yıpratılma operasyonuyla karşı karşıya kaldığı bu süreçte sessizliğini korumuştur. Devam eden hukuki sürece olan inancı ve Yüce Türk Adaletine olan saygısı gereği, mahkemenin gizlilik kararına da uygun olarak, Erhan Çelik ile arasındaki husumetin sadece mahkeme salonlarında tartışılmasına özen göstermiştir. Olaylar farklı yerlere çekilmeye çalışılsa, özellikle magazin ve haber sayfalarında kendisi hakkında yakışıksız ithamlarda bulunulmuş olsa da Gülben Ergen sabırla hukukun terazisinin hassas noktada kalmasını beklemiştir. Bugün Gülben Hanım öncelikle üç çocuğunun babası ve eski eşi Mustafa Erdoğan ile bir aradadır. Evliliklerinin bitmiş olması; koşullar ne şekilde olursa olsun onların bir aile olduğu gerçeğini hiçbir zaman değiştiremedi, değiştiremez. Erhan Çelik’in Mustafa Erdoğan ile Gülben Ergen’in aile birliğinin manevi bütünlüğüne yapmış olduğu haksız ve hukuka saldırısı neticesinde Yüce Türk Adaleti, Gülben Hanım ve ailesini beraberce sırtlarını hakka ve hukuka dayadıkları bu yolda yüzüstü bırakmamış, Erhan Çelik’i hukuka aykırı saldırısı sebebiyle 100 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etmiştir.”

 

 

SEZON FİNALLERİNDE SON DURUM 

Sezon finallerinde son durum:En şıklar hangileri, nereden alırsınız?Aslı Barış’la Ekranda, en çok izlenen dizilerde görüp de çok sevdiğiniz eşsiz kombinleri araştırdı, fiyatlarını analiz etti. İşte dizilerin en güzel gelinleri: En İyi gelinlikler, nereden, kaça alınır?
daha fazla video için
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

3 adımda vajinal hijyen nasıl sağlanır?

Gelin adayları ve Fatih Ürek, teftişe çıktı

Pazarda meyve satıyordu

Jenaratörlü katır