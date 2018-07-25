Güçlü kadını anlatacağız!
Feza Film'in yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Ayçın Tuyun ve Soydan Soydaş'ın yer aldığı Bozkır: Kuşlara Bak Kuşlara sinema filminin çekimleri Konya'da başladı.
Yönetmen koltuğunda Mehmet Tanrısever'in oturduğu filmde, 'Dul Ayşe' karakterini canlandıran güzel oyuncu Ayçın Tuyun; "Filmde, abisinin yaşadığı zorluklara karşı destek olan bir kadını canlandırıyorum. Ayşe, manevi anlamda çok güçlü bir karakter. Bu filmle birlikte, güçlü köy kadınını anlatacağız." ifadelerini kullandı.
"İKİNCİ FİLM SÜRPRİZİ"
2018 yılı bitmeyen sevenleri ile bir sinema filmi ile daha buluşacağını belirten Tuyun; "Bu yıl benim için çok önemliydi. Bozkır: Kuşlara Bak Kuşlara sinema filmimiz ile perdeyi araladık. Filmimizin çekimlerinin tamamlanmasının ardından bir tane daha sinema filminin çekimlerine başlayacağım. Yine güçlü bir kadroya, güçlü bir ekibe sahip bir film olacak." dedi.
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