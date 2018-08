Grease gençleri

“Rock Müzikaller” projesi 24 Eylül’de Harbiye Açıkhava’da 11 yıl aradan sonra yeniden sahnelenecek. 2007’de sahnelendiğinde çok ses getiren projede, dünyaca ünlü gençlik müzikali Grease’den “You’re the One That I Want” şarkısını Özge Borak ve Erdem Yener birlikte seslendirecek.



İkiliye, 8 kişilik dans grubu eşlik edecek. Koreograf Nur Doğan Sonbahar ile çalışan Özge Borak ve Erdem Yener, “24 Eylül’ü heyecanla bekliyoruz, birbirinden değerli sanatçı arkadaşlarımızla böyle kaliteli bir projede yer almak bizim için büyük mutluluk” diyor.

Bol starlı kadro

Zuhal Olcay’ın konuk sanatçı olarak sahneye çıkacağı projenin kadrosunda Aslı Gökyokuş, Ayça Varlıer, Evrencan Gündüz, Fatma Turgut, Ferman Akgül, Gripin, Güvenç Dağüstün, Özge Fışkın, Şehnaz Sam gibi daha birçok ünlü isim var.