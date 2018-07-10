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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
10.07.2018 - 14:13, Son Güncelleme:

Gözü setlerde

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Gözü setlerde

Katıldığı stil yarışmasıyla adını duyuran Emel Özkızıltaş, birkaç sezondur “Çarkıfelek”in hostesi olarak seyirci karşısına çıkıyor. Kanal D seyircisinin akşamlarına renk katan fenomen yarışma sayesinde kendisini çok geliştirdiğini söyleyen Özkızıltaş, “Asıl hedefim oyunculuk” diyor.

◊ Sizi katılmış olduğunuz yarışmadan tanısak da aslında hakkınızda çok az şey biliyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım; kimdir Emel Özkızıltaş?

- Hayatı, insanları, yaşamayı çok seven, merhamet, adalet ve dürüstlük kavramlarına önem veren, güleryüzlü olmayı kendine ilke edinmiş mutlu bir kadınım. Bunun yanı sıra duygusal bir şarkı duyduğunda bile o ana kendini kaptırıp ağlayabilen duygu yüklü biriyim. Bütün isteğim oyunculuktaki yeteneğimi gösterebilmek ve unutulmaz projelerde yer almak.

◊ Bir gününüz nasıl geçer? Nelerden hoşlanır, neler yaparsınız?

- Sabah iyi bir kahvaltı yapmanın sağlıklı olduğuna inanıyorum. O yüzden kahvaltıya önem veririm. Spor da hayatımın vazgeçilmezi... Günlük sporumdan sonra dinlenirken sosyal medyaya göz atarım. Ailemle vakit geçirmeyi ve onlara sürprizler yapmayı severim. Çünkü aile yaşamına önem veririm ki, başarılı ve mutlu olmanın yolu da bence budur. Deniz, kum, sahil ruhuma iyi gelir, o nedenle sahil yürüyüşlerini çok severim. Çocukları çok severim, haftanın bir gününü mutlaka kuzenim Talya ile geçiririm. Mutfakta vakit geçirmek de eğlenceli geliyor. Ayıca uyku vücudu dinlendiren en önemli şey, o yüzden uyku düzenime dikkat ederim.

ÇARKIFELEK” SAYESİNDE KENDİMİ GELİŞTİRDİM

◊ Şimdilerde “Çarkıfelek”le ekrandasınız. Sizin için nasıl bir deneyim oluyor?

- Çarkıfelek kendimi geliştirmemde çok etkili oldu. Program heyecan, aksiyon ve eğlenceyi birleştiriyor. Bunların hepsini yaşamak ve izleyiciye o hissi yaşatmak bana çok şey kattı.

◊ Yolunuz “Çarkıfelek”le nasıl kesişti? Sunuculuk, hayalinizdeki meslek miydi?

- “Çarkıfelek” için teklif geldiğinde heyecanla kabul ettim. Bu projede bulunmak benim için gurur vesilesi. Ayrıca oyunculuk hayallerim açısından iyi bir başlangıç oldu diyebilirim.

◊ “Çarkıfelek”ten sonra hayatınızda herhangi bir değişiklik oldu mu?

- “Çarkıfelek” yıllardır izleyicilerimizin gönüllerinde taht kurmuş başarılı bir yarışma programı ve bende bu programda yer almaktan hem çok mutlu hem de çok gururluyum. “Çarkıfelek”le hayatımın dönüm noktasını yaşadım, çünkü saygıdeğer halkımıza kendimi daha iyi ifade etme fırsatı buldum.

◊ Kariyer hedefiniz ne?

- İyi bir oyuncu olmak hayattaki tek hayalim... Zaten oyunculuk eğitimi aldım ve bu konuda kendimi gösterecek her türlü çalışmayı özveri ile yapıyorum. Çok çalışmanın ve kendini geliştirmenin insanı başarıya götüreceğine yürekten inanıyorum.

Gözü setlerde

HER ÇEKİMDE İLK PROGRAM HEYECANI YAŞIYORUM

◊ Siz televizyonda en çok neleri izliyorsunuz? Kendinize örnek aldığınız biri var mı?

- Televizyonda güncel olan her şeyi takip etmeye çalışıyorum. İşimin gereği kendime artı katacak programları izlemeye çalışıyorum. Kendime örnek aldığım sanatçı ise çocukluğumdan beri Türkan Şoray. Gerçekten tek bir hayalim var, o da Türk sinemasında oyunculuk yeteneğimi gösterebilme şansı yakalamak ve ekol olma yolunda ilerlemek. Bunu başarabilmek için özveri ve çok çalışmak gerekli, bunun bilincindeyim.

◊ Çekim öncesi heyecanlı ya da stresli oluyor musunuz?

- Her çekim öncesi sanki ilk kez programa çıkıyormuşçasına heyecanlanıyorum. Bu heyecanımızın hiç geçmeyeceğini biliyorum. Çünkü yaptığım işe, izleyiciye sonsuz bir saygım ve sevgim var.

◊ Son olarak buradan “Çarkıfelek” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- İzleyicilerimiz benim için gerçekten çok değerli. Beni evlerinin kızı olarak gören izleyicimizle o kadar güzel bir gönül bağı kurduk ki bunu kelimelerle anlatmamın imkanı yok. Ancak yaşayan bilir. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, onlardan bizi izlemeye devam etmelerini istiyorum. Stresli, yorucu bir gün geçiren herkese tavsiyem bizi izlemeleri. Sürpriz ve eğlence onları bekliyor.

BiRLiKTELiĞiMiZ UZUN SOLUKLU OLACAK

◊ Yakın gelecekte ne gibi planlarınız var? Seyirci sizi ekranlarda görmeye devam edecek mi?

- İzleyicilerden çok istek var ve tabii ki yeni projelerle ekranda olmaya devam edeceğim. Gelen teklifleri değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah birlikteliğimiz uzun soluklu olacak. Zaten bütün idealim ve çalışmalarım bununla ilgili.

Sizce Bodrum nerededir? | Sarı Mikrofon

Sizce Bodrum nerededir? | Sarı Mikrofon
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