Gözü setlerde

◊ Sizi katılmış olduğunuz yarışmadan tanısak da aslında hakkınızda çok az şey biliyoruz. Öncelikle sizi tanıyalım; kimdir Emel Özkızıltaş?

- Hayatı, insanları, yaşamayı çok seven, merhamet, adalet ve dürüstlük kavramlarına önem veren, güleryüzlü olmayı kendine ilke edinmiş mutlu bir kadınım. Bunun yanı sıra duygusal bir şarkı duyduğunda bile o ana kendini kaptırıp ağlayabilen duygu yüklü biriyim. Bütün isteğim oyunculuktaki yeteneğimi gösterebilmek ve unutulmaz projelerde yer almak.

◊ Bir gününüz nasıl geçer? Nelerden hoşlanır, neler yaparsınız?

- Sabah iyi bir kahvaltı yapmanın sağlıklı olduğuna inanıyorum. O yüzden kahvaltıya önem veririm. Spor da hayatımın vazgeçilmezi... Günlük sporumdan sonra dinlenirken sosyal medyaya göz atarım. Ailemle vakit geçirmeyi ve onlara sürprizler yapmayı severim. Çünkü aile yaşamına önem veririm ki, başarılı ve mutlu olmanın yolu da bence budur. Deniz, kum, sahil ruhuma iyi gelir, o nedenle sahil yürüyüşlerini çok severim. Çocukları çok severim, haftanın bir gününü mutlaka kuzenim Talya ile geçiririm. Mutfakta vakit geçirmek de eğlenceli geliyor. Ayıca uyku vücudu dinlendiren en önemli şey, o yüzden uyku düzenime dikkat ederim.

“ÇARKIFELEK” SAYESİNDE KENDİMİ GELİŞTİRDİM

◊ Şimdilerde “Çarkıfelek”le ekrandasınız. Sizin için nasıl bir deneyim oluyor?

- Çarkıfelek kendimi geliştirmemde çok etkili oldu. Program heyecan, aksiyon ve eğlenceyi birleştiriyor. Bunların hepsini yaşamak ve izleyiciye o hissi yaşatmak bana çok şey kattı.

◊ Yolunuz “Çarkıfelek”le nasıl kesişti? Sunuculuk, hayalinizdeki meslek miydi?

- “Çarkıfelek” için teklif geldiğinde heyecanla kabul ettim. Bu projede bulunmak benim için gurur vesilesi. Ayrıca oyunculuk hayallerim açısından iyi bir başlangıç oldu diyebilirim.

◊ “Çarkıfelek”ten sonra hayatınızda herhangi bir değişiklik oldu mu?

- “Çarkıfelek” yıllardır izleyicilerimizin gönüllerinde taht kurmuş başarılı bir yarışma programı ve bende bu programda yer almaktan hem çok mutlu hem de çok gururluyum. “Çarkıfelek”le hayatımın dönüm noktasını yaşadım, çünkü saygıdeğer halkımıza kendimi daha iyi ifade etme fırsatı buldum.

◊ Kariyer hedefiniz ne?

- İyi bir oyuncu olmak hayattaki tek hayalim... Zaten oyunculuk eğitimi aldım ve bu konuda kendimi gösterecek her türlü çalışmayı özveri ile yapıyorum. Çok çalışmanın ve kendini geliştirmenin insanı başarıya götüreceğine yürekten inanıyorum.

HER ÇEKİMDE İLK PROGRAM HEYECANI YAŞIYORUM

◊ Siz televizyonda en çok neleri izliyorsunuz? Kendinize örnek aldığınız biri var mı?

- Televizyonda güncel olan her şeyi takip etmeye çalışıyorum. İşimin gereği kendime artı katacak programları izlemeye çalışıyorum. Kendime örnek aldığım sanatçı ise çocukluğumdan beri Türkan Şoray. Gerçekten tek bir hayalim var, o da Türk sinemasında oyunculuk yeteneğimi gösterebilme şansı yakalamak ve ekol olma yolunda ilerlemek. Bunu başarabilmek için özveri ve çok çalışmak gerekli, bunun bilincindeyim.

◊ Çekim öncesi heyecanlı ya da stresli oluyor musunuz?

- Her çekim öncesi sanki ilk kez programa çıkıyormuşçasına heyecanlanıyorum. Bu heyecanımızın hiç geçmeyeceğini biliyorum. Çünkü yaptığım işe, izleyiciye sonsuz bir saygım ve sevgim var.

◊ Son olarak buradan “Çarkıfelek” izleyicilerine neler söylemek istersiniz?

- İzleyicilerimiz benim için gerçekten çok değerli. Beni evlerinin kızı olarak gören izleyicimizle o kadar güzel bir gönül bağı kurduk ki bunu kelimelerle anlatmamın imkanı yok. Ancak yaşayan bilir. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyor, onlardan bizi izlemeye devam etmelerini istiyorum. Stresli, yorucu bir gün geçiren herkese tavsiyem bizi izlemeleri. Sürpriz ve eğlence onları bekliyor.

BiRLiKTELiĞiMiZ UZUN SOLUKLU OLACAK

◊ Yakın gelecekte ne gibi planlarınız var? Seyirci sizi ekranlarda görmeye devam edecek mi?

- İzleyicilerden çok istek var ve tabii ki yeni projelerle ekranda olmaya devam edeceğim. Gelen teklifleri değerlendirmeye çalışıyorum. İnşallah birlikteliğimiz uzun soluklu olacak. Zaten bütün idealim ve çalışmalarım bununla ilgili.

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